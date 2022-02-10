«Мы как одна большая семья»: Чем уникален мурманский фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»

Участники съезжаются в Мурманск со всех уголков региона, где есть национально-культурные центры. Фото: ДК им. С.М.Кирова

В конце января в мурманском Дворце культуры имени С. М. Кирова прошел областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы», который долгие годы объединяет под своим крылом представителей самых разных национальностей, проживающих в Заполярье.

Проходя под девизом «Единство - через культуру», фестиваль стал ярким примером дружбы и добрососедства между народами.

- Фестиваль проводится с 2006 года, он проходит в последнее воскресенье января. До этого подобных праздников не было. Мы заметили, что наш регион представляет собой маленькую модель России, так как у нас живет много людей разных национальностей. Так и возникла идея мероприятия, которое уже стало традиционным для Дворца культуры, - рассказала помощник главного режиссера ДК Кирова Жанна Кучина, которая стояла у истоков.

В этом году «Праздник Дружбы» был похож на народную ярмарку. Фото: ДК им. С.М.Кирова

У фестиваля есть особенность – в нем принимают участие исключительно культурно-национальные центры, диаспоры и фольклорные коллективы, которые существуют в Мурманской области и транслируют культуру своего коренного народа. Такие центры нужны для того, чтобы народы могли сохранять родной язык, традиции и т.д.

Так, если на сцене исполняется татарская песня, то ее обязательно поет татарин, если танец узбекский, то исполняет его узбек.

В этом году зрители услышали украинские лирические песни в исполнении народных самодеятельных коллективов – хоров украинской песни «Лелеки» и «Джерела», залихватские казачьи песни ансамбля «Сиверка» и Кольского хуторского казачества.

Ансамбль казачьей песни «Северная станица» исполнил берущую за душу песню о кормильце Доне. С татарской песенной культурой зрителей познакомило Татарское культурное общество «Якташ», а зажигательную песню на молдавском языке исполнила Оксана Могилина - председатель Мурманской региональной общественной организации «Центр национальных культур «Содружество».

Представитель Еврейского благотворительного центра «Забота» - «Сияние Хэсэда» - Филипп Злотников выступил с песней «Иерушалаем шель занав» («Иерусалим – сияющий город»). Также северян познакомили с традициями азербайджанской песенной и танцевальной культуры.

На выставке-презентации, продолжившей праздник, участники показали предметы быта, прикладного творчества, национальные костюмы, отражающие культуру, традиции и самобытность своего народа.

Фестиваль проводится с 2006 года каждое последнее воскресенье января. Фото: ДК им. С.М.Кирова

- На фестивале есть постоянные участники, но каждый год кто-то добавляется, кто-то уходит. Пара диаспор пропали, потому что уехали. Узбеки, таджики, литовцы, чуваши, татары, казахи, казаки, мордвины, украинцы, евреи – это лишь часть народов, кто выступает на празднике, - поделилась Жанна Кучина.

Каждый год у праздника своя изюминка. Все зависит от того, каким организаторы хотят его видеть.

- Мы не устраиваем концерт ради концерта. Всегда делаем фестиваль как некое театрализованное представление. Например, в один год мы показывали аутентичные народные обряды. В другой - делали что-то вроде «Евровидения», потому что у каждой национальности есть прекрасные эстрадные песни. В этом году «Праздник Дружбы» был похож на народную ярмарку, он стал своеобразным открытием 2022 года, который объявлен Годом культурного наследия народов России, - отметила наша собеседница.

По словам помощника режиссера, все участники, благодаря которым и существует фестиваль, дружат между собой, хорошо общаются - а это самое главное.

- Это одна большая семья. Они съезжаются к нам в Мурманск со всех уголков региона, где есть национально-культурные центры, - из Мончегорска, Кировска, Апатитов, Ловозера, Умбы. Дети тоже участвуют. Некоторые национальности представлены целыми семьями. Мы проводим фестиваль, потому что хотим, чтобы все жили в дружбе, ведь неважно, какой ты национальности, важно быть, в первую очередь, хорошим человеком и уважать других, - подчеркнула сотрудница ДК им. Кирова.

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