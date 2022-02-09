Саамам XXI века нужны не только снегоходы, но и мобильные приложения

Для популяризации и сохранения саамской культуры нужны виртуальные средства. Фото: Правительство Мурманской области

Традиционно в Международный день саамов проходит встреча представителей коренного малочисленного народа с руководством региона. Этот год не стал исключением. С саами пообщался губернатор Андрей Чибис, а местом для этого стала площадка молодежного центра «БиблиоДвиж» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В. П. Махаевой.

Субсидии стали больше

Встреча началась с приятного. В 2022 году на субсидии саамским общинам выделят 5 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем ранее.

- Рассчитываю, что эти дополнительные ресурсы вам помогут. Я очень благодарен вам за то, что вы, несмотря на сложности, храните и передаете наследие предков детям. Нам, безусловно, нужно более активно позиционировать культуру, традиции саамов, чтобы это все в большей и большей степени становилось элементом идентичности Мурманской области. На мой взгляд, с учетом бурного развития туризма важно в туристическую сферу интегрировать идентичность саамского народа. Мне бы очень хотелось, чтобы наши гости, уезжая, понимали, что за народ исторически населяет эту землю. И это, конечно, подтянет знания о саамах и у наших жителей, – отметил губернатор Андрей Чибис.

Выделенные деньги нужно потратить на то, что действительно нужно. Например, на приобретение оленей, снегоходов, моторных лодок, квадроциклов, строительство деревянных домов и т.д.

Часто саамы сталкиваются с различными ограничениями, которые мешают им заниматься традиционными видами хозяйства. Так, председатель Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области Андрей Агеев и член Совета, председатель общины «Самь Сыйт» Иван Головин подняли тему возможности проезда представителей общин на снегоходах на территорию заказника «Сейдъявврь». Еще одним приятным моментом встречи стало вручение благодарственных писем. За плодотворную общественную деятельность и личный вклад в сохранение и развитие культурного наследия саами были отмечены руководитель Мурманского отделения общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Виктория Гусева и председатель Саамского собрания «Самь Соббар» Полина Харыбина.

Мобильные приложения могут помочь сохранить редкий язык. Фото: Правительство Мурманской области

От сайта до стикеров

Встречи руководства области и саами проходят для того, чтобы узнать, чем живет коренной малочисленный народ, с какими проблемами сталкивается и что нужно сделать, чтобы их решить. Полина Харыбина предлагает создать интернет-проекты, например, сайт-музей об оленно-транспортных батальонах, мобильное приложение для изучения саамского языка, набор стикеров для соцсетей.

Важная тема – сохранение культуры у юных северян. Многие из них не говорят на родном диалекте и плохо знают, как и чем жили их предки. В семье Виктории Гусевой традиции чтят. Ее дети на встрече прочли стихи и спели песню на саамском языке – ребята занимаются в семейном ансамбле «Самь парна». А их мама рассказала, какие проекты воплощаются, чтобы дети не теряли свои корни.

Руководитель Мурманского отделения Ассоциации кольских саамов Любовь Саламащенко презентовала фольклорную экспедицию «Голоса предков» и патриотический проект «По следам той войны», знакомящий аудиторию с вкладом коренных малочисленных народов Севера в Великую Победу. Президент Ассоциации кольских саамов Елена Рочева представила проект «Саамский костюм. От истоков к современности», направленный прежде всего на недопущение искажений традиционной культуры представителями туриндустрии. Заместитель председателя Саамского собрания «Самь Соббар» Александр Слупачик рассказал о реализации международного экологического проекта «Очистка саамской территории в Мурманской области». Председатель саамской общины «Тулома» Ирина Павленко рассказала о планах создания в Туломе саамской мастерской.

- Важно, что главы общин очень активные и прогрессивные. И те ресурсы, которые мы выделяем, идут в дело. Все, о чем мы ранее договаривались, сделано, более того, задумано огромное количество интересных проектов. То есть мы не проблемы обсуждаем, а думаем о том, чтобы культура саами еще больше входила в нашу жизнь, была более доступной для гостей региона и наших жителей. Чтобы все наши точки туризма активно показывали и пропагандировали саамскую культуру и историю. И в том числе обеспечивали возможность продавать уникальные сувениры, тем самым давая работу саамским мастерам, - отметил глава региона.

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