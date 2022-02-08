На кладбище Мурманска нет мест? Разбираемся в скандале вокруг некрополя

«КП»-Мурманск» обратилась в администрацию областного центра, чтобы узнать, почему за три года не удалось обустроить новые участки для размещения могил. Фото: Олег УКЛАДОВ

Про мурманское городское кладбище часто говорят: «Там, в Мурмашах». Но в поселке есть свое кладбище, а у столицы Заполярья – свое. Справедливости ради стоит отметить, что захоронения есть и в черте города – у Верхнеростинского шоссе, на улице Рогозерской. Но там давно уже не хоронят, церемонии проходят на участках на 7-8 километрах дороги Кола - Мурмаши. И именно с этой землей возникли серьезные проблемы.

Полвека некрополю

Мурманскому кладбищу 31 августа исполнится 51 год – решение об его открытии горисполком принял в 1971 году, хоронить начали с 1 октября. За полвека оно разрослось на территорию в 205 гектаров! 1/75 Мурманска… С годами численность населения столицы Заполярья уменьшалась, многие уезжали, а кладбище росло по обе стороны дороги. С одной – больше старых могил, на многих из которых уже и табличек нет. На другой – «некрополь», как говорят северяне, глядя на ряды крестов.

Этой зимой прозвучала информация, что мест для захоронений осталось всего около трех сотен и скоро для могил не останется места. Впрочем, эту ситуацию предвидели еще три года назад.

В 2019 году на уровне правительства провели работу по изучению ситуации в муниципалитетах. Тогда выяснилось, что в Мончегорске, Заполярном, Кандалакше, Оленегорске и Никеле нужно строить новые кладбища, а в других населенных пунктах, например, в Мурманске, расширять уже существующие. В том же году была объявлена закупка на расширение участка «Сангородок у кедра» городского кладбища сразу на 6 гектаров. Представлял он собой лес в километре на юго-восток от центрального входа. Завершить работы должны были до 18 октября 2021 года, на объект выделили 282 миллиона рублей. Но выяснилось, что в срок подрядчик не уложился и расширения не произошло.

В связи с этим губернатор Андрей Чибис провел совещание с участием представителей администрации города, и выяснилось, что работы по расширению шли с нарушениями. Вице-губернатору Юрию Сердечкину, который также возглавляет координационный совет по социально-экономическому развитию Мурманска, поручили разобраться в ситуации. На оперативном совещании в правительстве региона 7 февраля он сообщил, что меры уже приняты.

- На этой неделе подрядная организация подготовит участок, чтобы можно было хоронить. Со следующей недели другая подрядная организация с усиленной мощностью, так как она не справляется, начнет работу - до 1 мая она создаст более 3 тысяч новых мест, что снимет напряженность, - сообщил Юрий Сердечкин.

Что ни подрядчик, то проблема

«КП»-Мурманск» обратилась в администрацию областного центра, чтобы узнать, почему за три года не удалось обустроить новые участки для размещения могил.

- На кладбище имеется достаточное количество мест для захоронения среднемесячного количества умерших. Необходимая ежегодная площадь для захоронений составляет ориентировочно 2 га, - ответили в комитете по развитию городского хозяйства, отвечая на вопрос, сколько мест осталось в «некрополе», правда, назвать конкретное число не смогли.

Итак, как шло расширение? В 2017 году администрация Мурманска утвердила муниципальную программу «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы. Всего кладбище хотели увеличить на 39,9 га, в том числе 17,6 га - под захоронения за весь период.

Для этого заключили несколько контрактов. Первый - от 8 ноября 2019 года, на «Сангородок у кедра», с мурманским подрядчиком ООО «Стройкомсервис». Второй – от 10 июля 2020 года, на участок между секторами захоронений № 31 и 46, тоже с мурманским подрядчиком - ООО «АКВАРИУМ». Сдать объект должны были до 31 декабря 2020 года.

Ход работ по расширению кладбища проверяет прокуратура. Фото: Иван МАКЕЕВ

А потом начались проблемы. Так, «Стройкомсервис» успел сделать только часть работы, да и то с нарушениями. Компания исправила часть огрех, а потом в отношении ее руководителя возбудили уголовное дело и его арестовали, поэтому муниципальный контракт был расторгнут 25 ноября 2021 года.

- В рамках уголовного дела подано исковое заявление о взыскании причиненного вреда в размере 37 881 272, 58 рубля, - уточнили нам в администрации Мурманска.

Чтобы устранить дефекты, оставшиеся от «Стройкомсервиса», и закончить объект, мэрия объявила три новые закупки, разбив «Сангородок у кедра» на несколько секторов. Одну выиграла мурманская компания ООО «Строительная компания «Заполярье», с которой контракт заключили 10 ноября 2021 года. Сейчас подрядчик работает на кварталах захоронений 4.3.3, 4.3.4 сектора захоронений № 3.

Вторую закупку по кварталам захоронений 4.4.1, 4.4.2 сектора захоронений № 4 выиграло ООО «Юпитер» из Санкт-Петербурга. Договор заключили 9 декабря 2021 года, а через 12 дней расторгли, так как подрядчик отказался от объекта. 24 декабря аукцион объявили вновь, 14 января признали несостоявшимся, так как единственная заявка не соответствовала требованиям аукционной документации. Сейчас закупку хотят запустить повторно.

Третью закупку по секторам № 5 и 6 выиграла мурманская компания ООО «Мурманская строительная компания», с ней договор заключили 11 января. Но и с этим подрядчиком обнаружились проблемы.

- С 1 февраля работы по контракту приостановлены по определению Арбитражного суда Мурманской области об обеспечении иска по заявлению ООО «Север Строй» о признании недействительными результатов аукциона, заключенного договора подряда, - пояснили в администрации города.

А что же «АКВАРИУМ», который занимался вторым участком по расширению? Компания в качестве субподрядчика привлекала злополучный «Стройкомсервис» к своему участку и теперь устраняет за ним дефекты.

Что дальше?

Когда все вышеперечисленные работы будут выполнены, точку все равно поставить не удастся. Сейчас готовится проектная и рабочая документация на второй участок «Сангородка у кедра» площадью 16 гектаров. Также в этом году хотят установить видеонаблюдение на отдаленных участках кладбища (камеры в некрополе стали устанавливать в 2018 году). В комитете по развитию городского хозяйства уточнили, что в планах устройство мест отдыха для посетителей, в том числе установка скамеек с урнами, площадок с контейнерами, гостевых автостоянок, водоотводных канав, чтобы в паводок могилы не размывало, озеленение и т.д.

- В министерство имущественных отношений Мурманской области направлены на рассмотрение заявления о предварительном согласовании двух земельных участков общей площадью 34 га, расположенных вблизи земельных участков, отведенных под расширение городского кладбища, - рассказали в комитете.

А пока ход работ по расширению кладбища проверяет прокуратура.

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