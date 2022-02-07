В Кандалакше мальчикам и девочкам отдельно рассказали про половое воспитание

Теме взросления были посвящены два мероприятия «Девичьи секреты» и «Только для парней». Фото: Анна Тропина

Теме взросления были посвящены два мероприятия «Девичьи секреты» и «Только для парней» под руководством опытного психолога-сексолога Л.С. Кофейниковой, которые состоялись в Детской деревне – SOS Кандалакша. В них приняло участие свыше двадцати ребят.

В раздельных группах мальчики и девочки обучались пониманию своих границ и границ другого человека, социально приемлемому и одобряемому обществом поведению.

Фото: Анна Тропина

С подростками шел разговор о изменениях организма, приемлемых способах проявления мужественности при построении взаимоотношений с противоположным полом, разных одобряемых обществом способах выражения привязанности, возможностях поддержания и сохранения собственного здоровья.

Девочки и девушки под руководством взрослого обсуждали различные приемлемые формы проявления женственности, ответственного отношения к партнеру, а также темы изменений организма, происходящих в связи со взрослением, сохранения репродуктивного здоровья.

Фото: Анна Тропина

- Занятия, которые проходят для детей и подростков в рамках проекта «Непростая тема», формируют у подрастающего поколения правильные полоролевые привычки, навыки заботливого отношения к партнеру, общепринятые ценности, которые во взрослой жизни помогут молодым людям создавать прочные социальные отношения, реализоваться в успешном родительстве и воспитании собственных детей, снизить уровень ранних браков, нежелательной беременности и насилия, - рассказывает руководитель проекта Виктор Радаев.

Детская деревня —SOS Кандалакша благодарит Рымарь Елену Александровну, педагога-психолога ГОБУ «Кандалакшский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «БЕРЕГ», за активную поддержку проекта «Непростая тема»

Проект "Непростая тема" поддержан Фондом президентских грантов. Фото: Фонд президентских грантов.

Проект «Непростая тема» реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

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