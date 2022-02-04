Где на вездеходе, где на лыжах: Северный флот провел учения в тундре

В тундре сложнее и передвигаться, и маскироваться. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из кабины вездехода «Витязь» ничего не видно, все белым-бело, и остается только гадать, как водитель умудряется разглядеть дорогу. Хотя застрять в сугробе, обладая такими мощными гусеницами и 710 лошадиными силами «под капотом», не страшно: «Витязь» создали, чтобы мог проехать и по болоту, и по заснеженной тундре. На нем, словно по трассе, едем на полигон, где проходят комплексные учения в рамках единого дня артиллерийского огня и единого дня борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Мурманская область – регион, где армия следит и за воздухом, и за морем, и за землей. В марте-апреле в Норвегии пройдут учения НАТО Cold Response-2022, и у российской границы в Баренцевом море регулярно замечают американские самолеты-разведчики. В ответ на это тренируются наши разведчики и морская пехота, которая базируется в поселке Спутник.

На Северном флоте говорят, что подготовка военнослужащих в Арктике – это высочайший уровень. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Такие занятия, как сегодня, проводятся планово, они нужны для слаженной работы взводов, и помешать им не могут ни морозы, ни метель, ни другая непогода, - рассказывает врио командира 61-го отделения бригады морской пехоты Северного флота подполковник Иван Солодкин. – Задействовано более 40 единиц техники и более 200 человек личного состава, площадь учений – 50 квадратных километров. Арктические подразделения поражают вновь выявленные внеплановые цели, зенитные подразделения отрабатывают мероприятия по прикрытию дивизиона от налета беспилотных летательных аппаратов.

По легенде, на участке площадью 2 на 2 км обнаружен начиненный взрывчаткой беспилотник. Разведке дают задание обследовать за полтора часа эту территорию, установить, где точно находится объект, и передать информацию на командный пункт. А дальше уже идет огонь с закрытых позиций. Полигон, на котором идут учения, называется горным, хотя вокруг только сопки. Но такие белоснежные, что глаза режет...

На короткой дистанции приходится сражаться и на природе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Военнослужащим арктических подразделений приходится сложно - техника помогает. В годы Великой Отечественной войны танки не могли пройти по тундре. На полигоне высота снега с человеческий рост, мужчины проваливаются в рыхлую массу по колено, поэтому раньше массивную технику вглубь тундры не пускали, вместо нее шли «арктические танки» - оленно-транспортные батальоны, состоявшие из оленей, упряжек и оленеводов. Сейчас такие махины, как «Витязь» и боевые вездеходы «Алеут», пройдут везде. Дальность стрельбы реактивных систем залпового огня «Град» - 21 километр, и 40 снарядов одной установки улетает куда-то в тундру меньше чем за минуту.

Еженедельно морпехи отрабатывают стрельбу и тактическую подготовку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Артиллерия стреляет с закрытых огневых позиций. Им цель видеть не надо - разведчики выдают координаты. Когда идет «огонь», личный состав разведывательных подразделений корректирует направление, - поясняет Иван Солодкин.

Техника техникой, но главный акцент на учениях делается на обучение личного состава и тактическую подготовку. На Северном флоте говорят, что подготовка военнослужащих в Арктике – это высочайший уровень, на порядок выше, чем в некоторых других регионах.

Мощный "Витязь" пройдет хоть по болоту, хоть по сугробам в человеческий рост. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Сложность нашей работы в том, что отсутствует лесистая местность, вокруг в основном однотипные сопки, в которых сложно ориентироваться, а зима стоит до мая, со всеми последствиями - от холода до обилия снега. Военнослужащих учат лучше маскироваться, занимать позиции, меньше оставляя следов, - объясняет командир батальона морской пехоты Алексей Иванов. – Еще один нюанс – большие расстояния надо преодолевать на лыжах, и тем, кто перевелся из средней полосы, не всегда легко сразу на них встать. Нужно около трех месяцев, чтобы привыкнуть.

Арктические морпехи и разведчики привыкли к белой форме: когда девять месяцев в году зима, она сподручнее. Во время учений, пока на одном полигоне стреляли «Град», переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-2» и т.д., разведчики отрабатывали командную работу. Армейская тактическая стрельба применяется чаще для боя в городе, но на короткой дистанции приходится сражаться и на природе, поэтому раз в неделю, чтобы сохранить навыки, военные учатся быстро ориентироваться и не терять из виду боевого товарища.

По легенде, разведка должна была обнаружить вражеский беспилотник со взрывчаткой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Боеприпасы штатные, они и у нас на Севере, и в средней полосе одинаковы, на наши морозы рассчитаны, - рассказывают участники.

Но все же нюансы есть. В тундре, где внезапно может подняться ветер до 30 м/с и начаться сильная метель, сложно переоценить те же трассирующие пули: летит она ярким красным огоньком и указывает военному с РПГ, в какой стороне враг.

Дальность поражения "Града" 21 километр. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На третьей точке учений в Спутнике работали новобранцы-контрактники. Впереди у них прыжки с парашютом с высоты километр и ниже. Но прежде чем шагнуть с вертолета Ми-8 или самолета Ан-2, морпехи десантно-штурмовых и разведывательных подразделений должны отработать все движения на специальных тренажерах.

- Страшно? А кому не страшно, когда такая высота?! И скажу больше: чем чаще прыгаешь, тем сильнее осознаешь. Но мы же морпехи - идем и делаем, - смеются военные.

Маскировка нужна и для людей, и для техники. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Впереди на Северном флоте особые учения - на выживаемость - в отдельной арктической мотострелковой бригаде. Она дислоцируется в Алакуртти, где морозы легко опускаются до -40 градусов, которые в условиях влажности Крайнего Севера ощущаются как -50 и ниже. Здесь кроме лыж используют еще оленьи и собачьи упряжки.

Стрельба шла из закрытой позиции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

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