"Резиновую лодку разорвало о корму": В Следственном комитете рассказали подробности бедствия судна в Баренцевом море

Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте допросили выживших, назначили необходимые экспертизы, осмотрели судно. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

В Северо-Западном следственном комитете на транспорте рассказали, что стало причиной бедствия судна в Баренцевом море. Напомним: 3 февраля маломерное судно МРБ-1633 село на мель в 20 километрах от Дальних Зеленцов, погиб один член экипажа, четырех человек удалось спасти.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта". В ходе расследования удалось установить хронологию событий, приведших к трагедии.

- 37-летний мужчина арендовал катер для любительского лова морского ежа. 2 февраля арендатор судна, изучив сводки погоды, дал разрешение на выход в море и привлек для этого четырех северян, которые имели право на управление судном и спуск на глубину. Судно вышло в Баренцево море от причала Мурманска и проследовало мимо Териберки в сторону Дальних Зеленцов, - сообщили в следкоме.

На следующий день погода ухудшилась - усилился ветер и поднялись волны, судно потеряло ход. Спустившись в машинное отделение, один из членов экипажа обнаружил поломку вала винта, который повредился из-за наматывания на него троса. В этот момент судно, которое находилось в 185 метрах от берега, стало сносить к скалам, после чего мужчины подали сигнал бедствия.

- Члены экипажа предпринимали всевозможные меры для предотвращения крушения: пытались набрать скорость, но двигатель не заводился; заякориться, но накатом волны оборвало трос; спустить резиновую лодку и дотянуть судно до берега, но ее разорвало о корму, - объяснили в ведомстве.

После нескольких ударов о прибрежные скалы четверым членам экипажа удалось выбраться на берег, однако 60-летний мужчина оказался в воде, в условиях, несовместимых с жизнью, и погиб. Рыбаков заметили с танкера "Тимофей Глуженко", который проходил поблизости. Затем их эвакуировали на спасательном вертолете.

Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте допросили выживших, назначили необходимые экспертизы, осмотрели судно.

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