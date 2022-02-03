Возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Баренцевом море терпит бедствие маломерное судно МРБ-1633. Как сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области, судно получило пробоину и село на мель.

- В 12.10 3 февраля в оперативную дежурную смену поступило сообщение из МСКЦ Мурманска о том, что в 20 километрах северо-восточнее села Дальние Зеленцы, визуально наблюдают маломерное судно МРБ-1633 с пробоиной в борту, - отметили в спасательном ведомстве.

Четырем членам экипажа удалось спастись, судьба пятого моряка некоторое время оставалась не известной. Спустя несколько часов его нашли мертвым. В 14.28 спасенных людей, которые находились на скалах острова Зеленецкий, взяли на борт вертолета МИ-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра, который вылетел к месту происшествия.

По факту произошедшего Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку, а Следственный комитет на транспорте по Северо-Западу возбудил уголовное дело.

- Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту происшествия с маломерным судном возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - сообщили "КП-Мурманск" в ведомстве.

Следователи выехали на место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске приглашают на вечер саамских мелодий. Гости услышат победителей музыкальной премии «Sapmi 2021» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru