"Врачи были в шоке": в Мурманске домашняя собака покалечила прохожую

Женщина получила серьезные травмы ноги. Фото: vk.com/murmanskgroup

Жительница Мурманска Лилия Скрябина рассказала в соцсетях о нападении домашней собаки на ее тетю. Это произошло 23 января около 22.00, когда женщина возвращалась домой с работы.

- Проходя мимо дома №56 по улице Зеленой, она обратила внимание на северянку, стоявшую у подъезда. Та, видимо, доставала ключи. Женщину качало, она явно была пьяна. Рядом с этой дамой была крупная собака, но тетя ее не увидела сначала. Тетя прошла вперед, как вдруг сзади на нее набросилась собака. Встав на задние лапы, пес повалил ее с ног. Моя родственница лишь услышала звук клацающих зубов возле уха и голос хозяйки, довольно вяло зовущий собаку, - поделилась Лилия в паблике "Мурманск".

При падении мурманчанка прикрыла голову сумкой и собака не успела вцепиться ей в шею. Однако вместо этого пес вонзил зубы ей в ногу и не просто прокусил мышцы, а вырвал их зубами.

- Тетя кричала, но людей вокруг не было, а хозяйка собаки не сдвинулась с места. В конец концов она оттащила своего питомца и просто пошла домой, послав мою тетю на три буквы, когда та стала спрашивать, в какой квартире она живет, - продолжила рассказ родственница.

Пострадавшей женщине помог проезжавший мимо мужчина, который отвез ее травмпункт.

- Врачи были в шоке, увидев раны на ноге. Они сказали дословно: «Эта собака хотела Вас съесть». Ногу в итоге пришлось ехать зашивать в больницу, потому что в травмпункте не оказалось подходящего обезболивающего (тетя аллергик). Сейчас она ездит на перевязки, пьет антибиотики, нога очень болит, - рассказала мурманчанка. - Неизвестно, сколько времени займет восстановление, и не будет ли последствий.

Женщина отметила, что после случившегося они написали заявление в полицию и, возможно, ее пострадавшая родственница будет обращаться в суд, но главным образом не за компенсацией расходов на лечение и морального вреда, а для того, чтобы у хозяйки забрали собаку, пока не пострадали другие люди.

- По словам жильцов этого дома на улице Зеленой, хозяйка собаки злоупотребляет спиртным регулярно. Мы считаем, что таким людям просто запрещено держать таких собак. Рядом с этим домом находится детский сад. Будьте осторожны! - подчеркнула Лилия.

Напомним: ранее стая бродячих собак напала в Мурманске на девочку, которая шла в школу. Ребенок попал в больницу.

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