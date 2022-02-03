«Нестоличная опера»: Музыкальный театр Карелии стал одним из победителей конкурса творческих проектов Министерства культуры РФ и выиграл крупный грант

Музыкальный театр РК

Проект карельского театра попал в число пятнадцати региональных заявок на получение грантов, которые были отобраны экспертным советом. Эти средства творческий коллектив получит в ближайшее время. Благодаря гранту в репертуаре театра появится новый спектакль, любители вокального искусства смогут услышать на карельской сцене мировых оперных звезд, а профессионалы – обсудить важные вопросы развития театра.

Уже само название проекта определяет, куда будут приложены творческие усилия театра. Оперный жанр, успешно развивающийся в столицах, в региональных театрах сталкивается с множеством проблем. Чем дальше оперный театр от столиц, тем, как отмечают специалисты, сложнее его профессиональное и публичное существование. Многие российские музыкальные театры в этой ситуации делают выбор в пользу более легких жанров. Музыкальный театр Карелии считает важным сохранять оперу в своей афише, каждый сезон успешно представляя публике премьеры оперных спектаклей.

Полученный грант позволит театру уже в ноябре 2022 года выпустить премьеру оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». На фестиваль молодых звезд оперы «ОпераVita» будут приглашены столичные исполнители, а за круглым столом встретятся видные российские режиссеры и руководители театров. Пройдут творческие встречи, образовательные семинары и мастер-классы.

Говоря о творческом лице карельской оперы, известный российский музыкальный критик, частый гость Петрозаводска Владимир Дудин отмечает: «Роскошью обладать постановками масштабов в стиле Дзеффирелли, какой является «Травиата» в режиссуре Юрия Александрова, и спектаклей радикальных, какой стала опера «Алеко» в версии Анны Осипенко, может похвастать далеко не каждый театр в России. И сегодня он определенно готов к свершениям самого разного рода, к предложениям новых эстетических концепций известных и неизвестных опер».

Полученный грант даст театру возможность выйти на новые позиции в формировании репертуара, проработать в разных направлениях перспективы оперного жанра в «нестоличном» культурном пространстве и достичь качественного прорыва в своем творческом развитии, от чего, несомненно, в первую очередь выиграют зрители.