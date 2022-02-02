Юные поисковики из Мурманской области отличились на конкурсе «Неизвестный солдат»

Третье место в номинации «Городской музей» заняла следопытская группа «Поиск» музея боевой и трудовой славы апатитской средней школы № 4. Фото: murmansk.er.ru

Память поколений – важная, но порой тонкая нить. Кто должен рассказывать детям о Великой Отечественной войне? Родители, школа, патриотические объединения? Ответ: пожалуй, все вместе. При этом важно не только рассказать, а сделать так, чтобы юное поколение запомнило и захотело сохранить историю, в том числе и воспоминания о самых страшных ее страницах.

В школах и гимназиях Мурманской области работают музеи, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Учащиеся не только посещают их, но и проводят на их базе исследования. Такая деятельность двух музеев была отмечена на конкурсе следопытских работ «Неизвестный солдат».

Проходит конкурс в рамках проекта «Историческая память». В этом году к мероприятию присоединились 55 субъектов России, поступили 92 работы, которые были посвящены подвигам тех, о ком говорят нечасто.

Третье место в номинации «Городской музей» заняла следопытская группа «Поиск» музея боевой и трудовой славы апатитской средней школы № 4. А поисковый отряд «Княжегубский сторожевой» школьного историко-краеведческого музея Зеленоборской санаторной школы-интерната Кандалакшского района взял приз в номинации «Сельский музей». Наградой победителям станут денежные сертификаты по 200 тысяч рублей.

- Важно то, что ребята сами провели большой объем исследовательской работы, собрали и обобщили материалы, малоизвестные факты о подвиге воинов-земляков, участвовали в поисковых экспедициях. Такая вовлеченность достойна всяческих похвал и поддержки, – прокомментировал достижения юных северян губернатор Андрей Чибис.

К слову, важную роль в патриотическом воспитании школьников Мурманской области играет проект «Поисковые отряды на страже Памяти». Участники различных объединений по приглашению руководителей школ, гимназий, лицеев приходят на встречи, чтобы рассказать о своей работе. Северяне узнают, как поисковики работают на местности, что делают с обнаруженными останками солдат, боеприпасами, оружием, а также о войне в регионе и почему важно, чтобы отряды выходили на места сражений. Кто-то из ребят, заинтересовавшись, быть может, присоединится к поисковой работе…

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