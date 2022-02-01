Силач из Мурманска стал самым сильным человеком планеты

Мурманчанин Леон Мирошник стал на них единственным представителем России и не только выиграл, но и установил рекорд. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В бразильском Сан-Паулу завершились соревнования Кубка мира по Strongman. Из-за ковида они проходили с жесткими ограничениями, без зрителей. Мурманчанин Леон Мирошник был на них единственным представителем России и не только выиграл, но и установил рекорд.

Для Леона это были первые крупные соревнования после серьезной травмы. В июне 2021 года на Кубке мира по силовому экстриму, который проходил в Териберке, он неудачно упал с осью Аполлона и получил разрыв связок. После этого была операция и восстановление.

- Помимо физических нагрузок, было сложно морально. Надо было выйти на рабочие веса, а я обычный человек, мне свойственно бояться, сомневаться. На соревнованиях в Сан-Паулу меня мало кто из ребят воспринимал всерьез. Думали, что я не восстановился, приехал почувствовать помост. Недооценили! – рассказал «КП»-Мурманск» Леон Мирошник.

Для Леона это стали первые крупные соревнования после серьезной травмы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На момент разговора Леон находился еще в Сан-Паулу, разница во времени с которым по Москве шесть часов. Из-за времени и акклиматизации россиянин прилетел 26 января, чтобы подготовить организм, а соревнования начались 29 числа.

Силачам надо было выполнить пять упражнений - это становая тяга на максимум, подъем бревна, гигантская гантель весом в 80 килограммов, прогулка фермера (когда груз в каждой руке), камни Атласа (каждый такой «окатыш» весит от 90 до 170 килограммов).

- В становой тяге удалось во второй попытке обновить рекорд России: он был 240 килограммов, я поднял 242, а с третьей попытки – 356. По факту это два рекорда, - рассказывает о своих выступлениях Леон. - В лонглифте (подъем бревна. – Ред.) уступил серебряному призеру Чемпионата Европы шведу Адриану Андерссону, он же приезжал в Териберку. В прогулке фермера реабилитировался, занял первое место, как и в упражнении с гантелей. А когда дошли до камней Атласа, мне можно было занять даже третье место - очков для победы уже хватало, что я и сделал. С отрывом в 5,5 балла я выиграл Кубок мира.

Всего в Бразилию прилетели 16 спортсменов, каждый – с титулами. Главными конкурентами Леон считал Андерссона и украинца Валерия Газаева, самого сильного человека Европы в 2021 году.

Силачам надо было выполнить пять упражнений Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Strongman четыре направления (промоушена): Ultimate Strongman, World Strongest Man, Strongman Corporation и Лига чемпионов. Леон Мирошник мечтает, чтобы Мурманск, где он сейчас живет и тренируется, стал мировым центром этого направления.

- Есть мечта, и она осуществляется - чтобы Мурманск был столицей не только Заполярья, но и мирового Strongmen. В июне 2022 года будем снова принимать сильнейших атлетов со всех континентов на Кубке мира по силовому экстриму. Ждем участников из Африки, Южной и Северной Америки, Европы, Океании, Австралии. Увеличится призовой фонд, постараемся сделать брендовое мероприятие, чтобы Мурманск гремел на весь мир, - сообщил Леон Мирошник.

Напомним: в прошлом году Кубок выиграл россиянин Давид Шамей.

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