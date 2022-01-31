872 дня голода и лишений: В Мурманске вспоминали, как была снята блокада Ленинграда

Кадеты не остались равнодушны к увиденному, удивлялись героизму людей, их вере в Победу. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

27 января, в День воинской славы России, в региональном Центре патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи собрались кадеты и неравнодушные северяне, чтобы отдать дань памяти погибших и выстоявших в страшнейший период истории Ленинграда. 78 лет назад город был полностью освобожден от блокады, которая длилась 872 дня и унесла жизни более 642 тысяч человек.

На мероприятии гости ознакомились с фотоматериалами о жизни блокадного Ленинграда и трагических событиях того времени, в том числе о 40-километровой полосе Ладожского озера, получившей название «Дорога жизни», связывавшей блокадный город с советскими продовольственными базами.

Кадеты не остались равнодушными к увиденному – они были потрясены героизмом людей и их непоколебимой верой в Победу. Особыми чувствами они прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой, которая в блокаду вела дневник, содержавший всего девять страшных строк: каждая была посвящена смерти одного из ее близких. Ее дневник стал одним из символов Великой Отечественной войны.

- Важно рассказывать о таких событиях нашим детям, ведь если мы забудем, какую цену заплатили за свободу и независимость, за Победу в Великой Отечественной войне, то будущего у нашей страны не будет. Один древний китайский мудрец сказал: «Если хочешь победить врага, займись воспитанием его детей». Нужно воспитывать наше подрастающее поколение, иначе его воспитанием займутся другие люди, - подчеркнул начальник отдела регионального Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Вадим Верещак.

Из-за коронавируса на встречу не смогли прийти ветераны. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Он также отметил, что на торжественную встречу должны были прийти и ветераны, однако коронавирус внес свои коррективы, не позволив им даже в такой важный день выйти из дома.

Ребятам рассказали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда: о страшном голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне города на Неве советскими солдатами.

- В 1941 году немцы перекрыли Ленинград с суши, железную дорогу Москва - Ленинград. На подступах к городу начались кровопролитные бои. Опасаясь больших потерь при штурме, Гитлер приказать начать долговременную осаду, сказав: «Этот город надо уморить голодом, перерезать все пути подвоза, чтобы туда мышь не могла проскочить. Нещадно бомбить с воздуха, и тогда город рухнет, как переспелый плод», - рассказал ведущий юным кадетам.

Участники встречи узнали о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом, холодом, смертью. С первых дней войны они старались помочь взрослым: вставали за станки вместо ушедших на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными, собирали металлолом, необходимый для изготовления патронов и снарядов.

Большое впечатление на собравшихся произвел рассказ о норме хлеба блокадников – 125 граммов в сутки на человека, который наполовину состоял из солода, овса и шелухи, а потом и целлюлозы. Смертность от голода стала массовой - похоронные службы ежедневно подбирали на улице сотни трупов.

Большое впечатление на собравшихся произвел рассказ о норме хлеба блокадников. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На протяжении всего мероприятия звучали стихи о войне, о блокаде. Ребята посмотрели документальный фильм «Блокада Ленинграда». Несколько учеников не смогли сдержать слез.

- Даже вне стен школы мы с друзьями периодически обсуждаем события Великой Отечественной войны, вспоминаем ветеранов. Важно помнить об этом, ходить на такие мероприятия, так как они позволяют узнать больше об истории, гордиться нашими предками, понимать, за что они боролись. Жаль, что сегодня с нами не было ветеранов, так как ничто не может передать героический подвиг ленинградцев лучше, чем живые воспоминания, - поделился учащийся 9-го класса кадетской школы Мурманска Иван Проскурин.

27 января 1944 года блокада была прорвана. Город выстоял ценой сотен тысяч жизней. Об этом забывать нельзя.

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