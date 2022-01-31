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Карелия31 января 2022 8:15

Всероссийская ярмарка абонементов

Старт продажи абонементов Х Международного фестиваля " Онего- Классик".
Источник:kp.ru
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Афиша всероссийской ярмарки абонементов

Афиша всероссийской ярмарки абонементов

На пороге уже февраль, который принесет нам множество интересных встреч: блистательные саксофон, рояль и гитара,Моцарт и Вивальди, музыка кино, рок-хиты, джаз и залихватские казачьи песни. Мы вместе отпразднуем День, влюбленных и 23 февраля.

Будьте с нами и получайте удовольствие, а мы будем дарить вам Музыку на счастье.

А с 1 по 10 февраля в кассе филармонии откроется продажа билетов и абонементов на Х Международный фестиваль искусств "Онего-Классик". Этот фестиваль юбилейный, а, значит, особенный. Программу фестиваля мы представим вам в следующей рассылке.

Билеты можно приобрести в кассе (76-92-08) и на сайте филармонии.

На большинство концертов действует Пушкинская карта.

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