"Самое главное - живите! Радуйтесь каждой минуте!": от рака умер талантливый фотограф из Североморска

Евгений Молчановский четыре года боролся с лейкозом. Фото: Личный архив

Последняя запись в группе "Мой РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ" сделана 8 января. Автор - фотограф из Североморска Евгений Молчановский - пишет о своей знакомой Анне, вместе с которой боролся с раком.

- Мы были вместе в отделении гематологии с самого начала, только она с весны 2018-го, а я с осени 2018-го. Всегда справлялись о состоянии здоровья друг друга. Диагнозы у нас примерно похожи, все одно - лейкоз, просто разных модификаций. Помню, как она молилась у моей койки, когда я лежал практически при смерти в 2020 году в марте… И вот в конце 2021 года мы опять вместе. Аня, конечно, устала, лейкоз ее вымотал, но руки она не опустила! До Рождества она еще успела дожить… Но все-таки рак оказался на этот раз сильнее, - написал тогда Евгений.

А через несколько дней не стало и его... Напомним: Евгений Молчановский четыре года боролся с острым лимфобластным лейкозом. В своей группе "Мой РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ" честно рассказывал о болезни и лечении, но старался показать, что можно пытаться жить даже с таким тяжелым диагнозом. Можно улыбаться, даже когда недуг не отпускает. Пусть сложно работать, пусть нет сил, но северянин старался подбодрить тех, кто тоже нездоров, а здоровым показать, что надо ценить жизнь.

Фотограф из Североморска призывал любить жизнь и ценить каждую минуту. Фото: Личный архив

- Самое главное - живите! Радуйтесь каждой прожитой минуте! Любите! Творите! В общем, берите максимум от жизни и берегите друг друга! Берегите себя, берегите свое здоровье! Это самое главное и бесценное, что есть у человека! Будем жить! - писал Евгений 6 января.

В эти дни он боролся уже не с раком, а с коронавирусом. И эта болезнь подкосила организм. "КП"-Мурманск" выражает соболезнования родным и близким Евгения. Он остался с северянами в своих красивых фотографиях и в памяти тех, кто его любил.

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