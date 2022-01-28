«Если нет страха, надо увольняться»: Как сотрудники ОМОНа «Медведь» Росгвардии предотвращают взрывы в Заполярье

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа «Медведь» Росгвардии делают незаметную и важную работу. Фото: Управление Росгвардии МО

В 90-х годах, когда по стране гремели теракты, многие знали, как опасна может быть обычная коробка из-под обуви у дома или «забытый» на остановке пакет. Сейчас времена стали спокойнее, и многие, заметив такой пакет, просто отведут глаза и пожмут плечами: мол, мусор. Но есть те, кто знает: нельзя проходить мимо. Что такое работа, когда рука не должна дрогнуть, «КП»-Мурманск» рассказали в инженерно-техническом отделении ОМОНа «Медведь» Росгвардии. Сразу отметим, что работа этих специалистов во многом засекречена, и даже назвать полное имя нашего собеседника, а тем более его должность, мы не можем. Поэтому в нашем материале он будет фигурировать как Алексей.

Разлет осколков – 200 метров

До 1994 года уничтожением всех боеприпасов занималось Министерство обороны. Процесс это недешевый – выведение из строя одного боеприпаса стоило три миллиона рублей. 11 апреля 1994 года был подписан приказ о создании инженерно-технической группы ОМОНа, которая в наши дни уже является отделением. Именно ее сотрудники выезжают проверять подозрительные бесхозные предметы, школы, аэропорты, здания правительства и мэрии после сообщений об угрозе взрыва.

- У нас говорят так: если ты потерял страх, надо уходить на пенсию, - рассказывает Алексей. – Замаскировать взрывное устройство можно под что угодно - под телефон, детскую игрушку, банку с газировкой, шариковую ручку. Надо быть бдительным всегда. Лучше перепроверить, чем допустить беду. Каждый объект после сообщения об угрозе взрыва надо проверить очень тщательно, со специальными устройствами – зеркалами – осматриваем даже потолки, чтобы там не оказалось взрывных устройств. Во время Чемпионата мира по футболу в Калининграде за ночь я осмотрел несколько сотен канализационных люков.

В практике сотрудников инженерно-технической группы немало интересных историй. Многие помнят случай, произошедший в мае 2021 года, когда северянин привез на техосмотр старенький Dodge Caravan, а во время осмотра на днище обнаружили проржавевшую гранату. Ее установили еще до того, как северянин купил иномарку. Кто и зачем – сейчас устанавливает следствие.

Часто снаряды находят с весны по осень в лесу. Фото: Управление Росгвардии МО

- Это была настоящая осколочно-фугасная граната Ф-1, дальность разлета осколков которой составляет 200 метров. Если бы она взорвалась, то и машину бы разнесло, и люди бы поблизости пострадали. Владельцам, как бывшему, так и нынешнему, повезло, что установил гранату непрофессионал, поэтому она не сдетонировала, - рассказывает наш собеседник. – А вообще в 90-х годах было много случаев, когда минировали машины или просто перевозили в них взрывоопасные вещества, например, тротил. Сейчас спокойнее стало.

Нашел и спрятал

Часто опасные предметы хранятся… в гаражах. Их владельцы находят гранаты, мины и т.д. в лесу во время «тихой охоты», на рыбалке, да просто в кустах во время прогулки с собаками, но не сдают, как положено, а относят в гаражи, чтобы перед друзьями похвастаться. Или же дома у «черных копателей» и горе-реконструкторов также можно найти целые коллекции опасных предметов. У одного северянина в квартире была комната со стеллажами, на которых он разместил находки. Нередко такие увлеченные деятели разбирают снаряды дома, не думая, какой опасности подвергают себя и соседей.

Уничтожение наследия времен Великой Отечественной войны – отдельная строка в работе отделения. Особенно много заданий весной и летом, когда талые воды вымывают боеприпасы из земли, а потом их находят северяне.

- Был случай, когда боеприпас нашли в музее одной из школ Мурманской области. Приехали проверять здание после сообщения о минировании и обратили внимание на экспонат. Оказалось, что он был боевым, - рассказывает Алексей. – Или однажды мужчина шел пьяный через гаражи, нашел минометную мину и забрал ее домой. А жена увидела и вызвала полицию, приехали мы. Пока мы работали, всех жильцов девятиэтажки эвакуировали на улицу. А стоял мороз под -30, три часа ночи!

Опасную находку можно обнаружить в самом неожиданном месте. Однажды тротиловую шашку нашли в заброшенном военном здании на улице Генерала Журбы. К счастью, она была без детонатора. А один снаряд для подрыва льда обнаружили на старом ледоколе «Арктика», уже списанном на тот момент. Бывают и курьезные случаи. Например, одному северянину приснилось, что кто-то заминировал самолет. Спросонья он не понял, что к чему, и позвонил в полицию. Пришлось специалистам ехать в аэропорт и проверять воздушные суда. Но лучше так, чем реальная угроза.

Северяне рискуют жизнью, забирая домой подобные «трофеи». Фото: Управление Росгвардии МО

Соблазн забрать трофей домой у многих мужчин велик. Кажется, что некоторые не наигрались в детстве в войнушку и руки так и тянутся к оружию. Но даже если боеприпас кажется старым и использованным, брать его нельзя. И вот почему.

- Представим, что у гранаты выдернули чеку, рычаг отлетел, а пружину удерживает случайно попавшая песчинка. Если взять такую гранату в руки, то эта самая песчинка может сместиться и произойдет взрыв, - поясняет специалист.

Кулибины с опасными увлечениями

Особая история – самодельные взрывные устройства. Делают их не только террористы, как можно было бы подумать, но и кулибины, которым просто интересен процесс, и рыбаки для глушения рыбы, и люди с расстройствами психики. Так, к одному жителю Североморска не раз приезжали сотрудники инженерно-технической группы. Мужчина писал записки с угрозами и делал странные устройства. Взорваться они не могли: северянин, например, мог просто воткнуть провод в стиральный порошок, но с первого взгляда это было непросто определить.

- Я лично изучал его изобретения. Признаюсь, пот прошибал, ведь не знаешь, что перед тобой – собрать взрывное устройство можно разными способами. Поэтому мы и постоянно учимся, ведь каждый год злоумышленники придумывают что-то новое. Есть вещества, до которых даже дотрагиваться опасно. Я был в командировках на Кавказе, в Ханкале, станице Ассиновской (Чечня. – Ред.). Там примерно 30% бомб – самодельные.

Инженерно-техническое отделение ОМОНа «Медведь» Росгвардии не только ищет опасные предметы, но и уничтожает их: что-то вывозят на полигон, что-то - прямо на месте обнаружения, например, гранату без кольца транспортировать не будут. Иногда работа на полигоне растягивается на несколько суток, например, когда находят целый схрон боеприпасов времен войны. Порой в Долине Славы, где шли самые ожесточенные бои, земля отдает десятки и сотни гранат и мин.

Задача специалистов не только найти взрывное устройство, но и обезвредить его. Фото: Управление Росгвардии МО

Выбор сделан

Проще сказать, чего не делают сотрудники группы, чем перечислять их обязанности. Их забота – и бесхозные вещи в общественных местах, и проверка мест перед визитом первых лиц, и «минирование» самолетов, вокзалов и разных зданий. И даже проверка массовых мероприятий. «Мы идем впереди колонны всей», - говорит наш собеседник, имея в виду шествие на 9 Мая.

Будни сотрудников ОМОНа «Медведь» Росгвардии опасны. Алексей вспоминает первое время работы, когда он был в командировке в Ассиновской, а в Ингушетии погибли его товарищи из СОБРа. Своей семье о работе он не рассказывает, чтобы лишний раз не переживали. Но при этом, если бы можно было вернуться в прошлое и еще раз выбрать профессию, свой выбор наш собеседник не изменил бы:

- Наша работа всегда интересная. А еще понимаешь, что делаешь действительно что-то важное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru