В Москве показали «Мир Таймыра»

2022 год объявлен в РФ годом культурного наследия народов России. Фото: Пресс-служба ПОРА

В Общественной палате РФ в Москве открылась выставка народного творчества и культуры коренных малочисленных народов Севера «Мир Таймыра». Ее организаторами выступили комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты, Ассоциация малочисленных народов Таймыра Красноярского края и Проектный офис развития Арктики.

2022 год объявлен в РФ годом культурного наследия народов России. В 2022 году также стартует Международное десятилетие языков коренных народов, объявленное ООН. Также в текущем году Россия председательствует в Арктическом совете. Выставка «Мир Таймыра» проводится в поддержку этих масштабных инициатив.

Посетители смогут увидеть художественные и косторезные работы северных мастеров и познакомиться с этнографическими материалами - национальными костюмами, предметами культа и быта народов Таймыра. На выставке демонстрируются видеофильмы о полуострове и населяющих его людях, представлена учебная, художественная и этнографическая литература на родных языках коренных малочисленных народов Таймыра. Также в экспозиции есть фотографии участников межрегионального конкурса «Арктика и Сибирь в объективе аборигена», дважды получившего грант Проектного офиса развития Арктики.

На Таймыре проживают пять коренных малочисленных народов: энцы, долганы, ненцы, эвенки и нганасаны. Фото: Пресс-служба ПОРА

На Таймыре проживают пять коренных малочисленных народов - энцы, долганы, ненцы, эвенки и нганасаны. Их общая численность, по данным переписи населения 2010 года, составляет около 10 000 человек.

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