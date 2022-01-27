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Здоровье27 января 2022 14:01

Школы - на дистанционку, работников - на удаленку: В Мурманской области вводят новые ограничения из-за "омикрона"

Регион бьет антирекорды по приросту заболевших коронавирусом
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Начало 2022 года преподнесло жителям Мурманской области неприятный сюрприз.

Начало 2022 года преподнесло жителям Мурманской области неприятный сюрприз.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Начало 2022 года преподнесло жителям Мурманской области неприятный сюрприз. Коронавирус вновь оживился, причем в новой форме. Штамм "омикрон" вовсю гуляет по миру, включая и Заполярье. Как сообщили в оперштабе, сейчас он присутствует у 40% заболевших ковидом северян.

Болеют и взрослые, и дети

- Вирус бушует, идет новая волна, будьте внимательны во всей этой ситуации. Новый штамм выявлен и у пенсионеров, и у медиков, и у педагогов, и у студентов – много кто уже заболел им. Те, у кого этот штамм вируса, чувствуют себя достаточно нормально, но риски заражения очень высокие. Мы это предполагали, мы это понимали, но еще раз повторюсь, что скорость и простота, легкость распространения требуют от нас жесткого соблюдения ограничений. Прошу всех пристальное внимание на это обратить, особенно в трудовых коллективах, – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По количеству выявленных заражений за сутки ситуация оставляет желать лучшего. Три дня подряд регион бьет этот антирекорд. 26 января, например, фиксировалось 395 заболевших, что в два раза превышает рекордный показатель, который был в декабре 2020-го. 27 января новый максимум - 435. Но при этом рост числа умерших остается на прежнем уровне. За сутки опасная инфекция уносит жизни 5-7 человек.

Как сообщил главный санитарный врач Мурманской области Александр Сергеев, за минувшую неделю количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось на 58,5%.

- Чаще всего болеют взрослые от 18 до 29 лет, также высокий показатель заболеваемости среди пенсионеров старше 60-ти. Сохраняется и тенденция к росту заражений среди детей - показатель увеличился в пять раз по сравнению с прошлой неделей. В основном болеют школьники. Мы прогнозируем дальнейший рост числа новых случаев, – отметил Александр Сергеев.

Все это, разумеется, отразилось на медучреждениях, которые работают на износ. Нагрузка на медицинских работников сильно возросла. Пациенты все чаще идут в поликлинику с симптомами ОРВИ и вызывают врача на дом. В оперштабе отмечают, что количество обращений увеличилось до 600 - 1000 в сутки.

- Чтобы более качественно оказывать помощь заболевшим, временно приостанавливаются профосмотры детей и взрослых, диспансеризация, в том числе и углубленная для переболевших ковидом. Это позволит освободить врачей для помощи пациентам с ОРВИ и коронавирусом, - рассказали в правительстве региона.

Уходим в онлайн

Из-за высокой заразности "омикрона" властям муниципалитетов дали возможность ограничить число гостей на торжественных церемониях в загсах. В администрациях городов и поселков сейчас решают этот вопрос исходя из эпидемиологической обстановки.

Тем временем школы в Заполярье временно перешли на дистанционный формат обучения. По крайней мере, на удаленку уходят те классы, в которых выявлены случаи заболевания коронавирусом. На сегодняшний день грызут гранит науки в онлайн-режиме 103 класса 93 образовательных учреждений Мурманской области. К слову, работодателям тоже советуют переводить сотрудников на удаленку, чтобы снизить риск заражения.

При этом общественные заведения продолжают работать как и прежде, однако усилен контроль за ними.

- На минувшей неделе проверено более 2 тысяч общественных мест и магазинов на соблюдение требования по проверке QR-кодов или справок на входе – сегодня это не может быть формальностью, - подчеркнули в оперштабе.

По словам Андрея Чибиса, график работы общепита пока менять не собираются. Но если антиковидные ограничения будут нарушать, в том числе игнорировать проверку QR-кодов, соблюдение дистанции и уровень загрузки помещений, и одновременно с этим будет наблюдаться рост числа заболевших, то новых мер будет не избежать.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, паниковать не стоит. Все-таки в регионе хватает вакцины как для первичных прививок, так и для ревакцинации. А вакцинация - это главная защита от ковида, которая помогает избежать осложнений, защитить себя и окружающих.

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