Цифра и буква могут рассказать про солдата: Как поисковый отряд «Ваенга» из Североморска сохраняет историю

На одну экспедицию уходит от одного дня до недели в зависимости от масштаба. Фото: Североморский поисковый отряд «Ваенга»

В годы Великой Отечественной войны в Заполярье велись ожесточенные бои. Красная армия защитила родную землю от фашистских захватчиков и выстояла. Враг был разбит. Эта победа далась большой ценой – погибли тысячи, а судьба многих так и осталось неизвестной.

Прошло уже более 80 лет с начала войны, а в Мурманской области то тут, то там продолжают находить частицы утраченного прошлого. В сохранении и восстановлении исторической памяти нашего края помогает житель Североморска Эдуард Миронов – он возглавляет Североморский поисковый отряд «Ваенга», который в минувшем году отметил свое пятилетие.

Эдуард и его команда по велению души и сердца исследуют Кольский полуостров в поисках следов сражений Великой Отечественной войны, тем самым помогая восстанавливать историческую правду и обстоятельства гибели защитников Родины.

Поисковик рассказал нам, как проходят суровые северные экспедиции и какие тайны военного времени хранят наши леса и болота.

- Эдуард Анатольевич, с чего началась ваша поисковая деятельность?

- Однажды, гуляя в сопках, я заметил на болоте кусок железа. Оказалось, что это старый механизм - часть самолета времен войны. Тут у меня щелкнуло в голове – пришло понимание, что нужно заняться этим делом. Вторая причина поисковой деятельности - память о родном дедушке. Уже после его смерти я узнал, что он воевал на полуостровах Средний и Рыбачий.

- Сколько человек в вашей команде?

- В свое время наш отряд как увеличивался в численности, так и уменьшался – в разные годы было от 5 до 41 волонтера. Сейчас у нас 21 человек в отряде. В основном это люди, которые уже имеют хороший опыт в поисковой деятельности. Также участие в наших полевых выходах принимают ребята из юниорского движения от 12 до 14 лет.

Всего поисковикам удалось найти 7 самолетов, останки 4 солдат и 3 летчиков. Фото: Североморский поисковый отряд «Ваенга»

- Какая у вас зона поиска? Это окрестности ЗАТО Североморск или в других частях региона тоже ведете работу?

- В основном работаем в районе Североморска. Но, например, в 2020 году вели работы в Печенгском районе возле Спутника – там мы нашли останки четырех бойцов Красной армии, которые потом захоронили в Долине Славы. В планах на это лето – выезды в Кольский район. А пока идет зима, занимаемся архивной работой.

- Расскажите, как идет сам процесс поиска. С чего он начинается?

- Основная работа ведется летом и в начале осени. Берем на вооружение ту информацию, которую нам дают рыбаки и охотники и которую сами находим. Затем либо сами идем на разведку, либо включаемся в состав других поисковых отрядов. На первом этапе формируем команду, отрабатываем вопросы по лагерю, снаряжению, питанию и спецтехнике. Уже на месте осматриваем окрестности, работаем с металлоискателями. Если на болоте, например, то смотрим, как можно иссушить воронку. Каждый находится при деле – одни чистят найденные детали, другие на кухне чай делают, третьи работают со спецприборами. При этом никого подгонять не нужно, каждый понимает ответственность за то, что мы делаем. На одну экспедицию уходит от одного дня до недели в зависимости от масштаба.

- А как устанавливаются личности погибших солдат?

- Если это летчик, то его личные данные помогает установить самолет – на каждом выбиты номера: год выпуска, завод, номер партии. Это, можно сказать, паспорт воздушного судна. По такому «удостоверению» можно узнать в архивах о его пилотах. Если нашли останки обычного солдата, то радость для всех поисковиков – обнаружить его смертный медальон. Это маленькая закрученная трубочка, в которой записаны основные данные солдата. Однако многие считали плохой приметой заполнение такого медальона, думали, что это непременно приведет к гибели хозяина. К тому же в 1942 году медальоны поменяли на бумажные красноармейские книжки, а они быстро разлагаются. Большая удача также найти подписанные вещи погибшего. Например, ложку, котелок, какой-то элемент одежды. Если находим останки немецких солдат, то решается вопрос, где их хоронить – либо на Печенгском немецком кладбище, либо их увозят в Германию.

- Бывало ли такое, что вы находили останки летчика, а затем находились и его живые родственники?

- Да, такое случалось. В 2019 году мы обнаружили останки летчика Сергея Филиппова и фрагменты самолета, на котором он летал. По номерам на двигателе, деталях воздушного судна мы определили тип истребителя. Через архивные данные и специалистов по авиационной технике был найден внук этого летчика – Сергей Красильников, которого назвали в честь деда. Мужчина живет в Казани, с 16 лет он искал место крушения, зная, что его дед погиб в Заполярье. Он приезжал на захоронение Сергея Филиппова – его похоронили в Североморске - это было решение всех родственников.

Некоторые детали военных самолетов, которые находит отряд, отправляются в музеи. Фото: Североморский поисковый отряд «Ваенга»

- Куда отправляются находки, которые вы обнаруживаете? Есть ли какая-то статистика по вашим находкам?

- Некоторые элементы, например, от самолетов, передаем в музей авиации Северного флота или в музей истории Североморска. А в Мурмашах, например, живет северянин, который собирает модель кабины самолета И-153 «Чайка» из деталей - находок поисковых отрядов. Ему мы тоже передавали некоторые фрагменты. Что-то у меня хранится – использую в качестве наглядного материала, когда прихожу с лекциями в школы и рассказываю ребятам о войне в Заполярье. Некоторые вещи, например, те, что остались при летчиках, передаем родственникам. На сегодняшний день нам удалось найти семь самолетов, останки четырех солдат и трех летчиков.

- Можете рассказать о вашей самой запомнившейся или особенной находке?

- На ум приходит находка, которую мы сделали в сентябре 2021 года, в мой день рождения. Мы обследовали место падения самолета ИЛ-2 (предположительно 46-го штурмового авиационного полка), погибшего ориентировочно в 1943-1944 годах. Чтобы вытащить части железной птицы, откачивали воду из воронки в болоте. Достав одну из деталей, я обнаружил портмоне погибшего летчика, в котором были его документы. Их мы отправили в лабораторию в Казань, там данные сейчас рассматривают. Есть большая вероятность установить личность летчика, найти его родственников.

- Какие навыки важны для поисковика?

- Прежде всего, в человеке должна быть жива память, причем с большой буквы, и осознание огромной ответственности за то, что делаешь. Ведь любая находка может как вернуть человека из небытия, если он пропал без вести, так и еще больше его затерять. В полях нужно очень бережно относиться к находкам, так как любая цифра или буква имеет значение и может раскрыть имя погибшего. Главное, понимать, что это все не для пиара. Для нас это работа, которую нужно выполнять честно и с душой. Наши северные условия непросты – комары, ветра, холод. Нужно иметь даже некоторое мужество, чтобы оторваться от теплой квартиры, выйти в леса и жить в палатке.

На этот год в планах у североморского поискового отряда «Ваенга» - поднять останки двух летчиков, которые оказались под обломками самолета ИЛ-2, и провести пять поисковых экспедиций.

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