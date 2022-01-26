Упорство, уровень адаптации и вера в себя Ключи к успеху спикера и организатора семинаров Романа Макарова

Роман Макаров

Традиционно встреча прошла в четверг в кафе-баре «G.Burger Bar».

Героем делового мероприятия выступил один из организаторов и модераторов многочисленных встреч в Петрозаводске и за его пределами, талантливый специалист Роман Макаров.

Роман профессионально занимается организацией деловых мероприятий с 2018 года, основной смысл которых заключается в сотрудничестве с федеральными спикерами, организации важных бизнес-событий в Санкт-Петербурге, Москве, Петрозаводске, Краснодаре, Нижнем Новгороде.

Модератором данной встречи выступила Александра Сухова. Опыт бизнес-завтрака был направлен на изучение роли спикера, необходимости проведения семинаров в сфере бизнеса для специалистов и экспертов.

В современном мире достаточно большое количество профессий. А вы слышали о квалификации спикера? Какие цели и задачи он ставит перед собой в профессии?

Событие стало не только информационным, теоретически важным мероприятием для участников, но и вдохновляющим для тех, кто следит за графиком семинаров в 2022 году. По словам Романа Макарова, для того, чтобы создать качественный семинар, необходима супер актуальная идея, целевая аудитория и «болевая точка» предложенной для семинара проблематики. Также необходимо сформировать технически и атмосферно комфортную площадку для спикера и гостей.

Участники семинара пришли к выводу о том, что для организации события нужен опыт и хорошая практика спикера, умение убеждать, и не бояться возникновения стрессовой ситуации, которая может возникнуть в ходе ведения мероприятия. Здесь можно сказать о том, что выступление на конференции – это возможность для спикера и аудитории изучить и понять что-то новое, раскрыть тему на глубоком уровне и порой совсем в неожиданном ключе.

Участие в конференции – это прекрасный шанс завести новые полезные знакомства и поддерживать круг клиентов и экспертов на заданную тематику. Качественно организованный семинар повышает доверие аудитории к спикеру как к профессионалу и личности. Кроме того, участие в подобном мероприятии совершенствует навыки спикера и выводит его на новый уровень понимания материала, способствуя карьерному росту и повышению уровня профессионализма спикера и организаторов мероприятия.

Также в ходе встречи участники поделились дальнейшими планами на наступивший год и пожелали друг другу оставаться неравнодушным к углублению в изучении своей деятельности, чтобы впоследствии делиться ценным опытом со своими коллегами и партнерами.