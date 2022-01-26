В Арктике после потепления наступает похолодание

По словам Владимира Арутюняна, сейчас в Арктике наблюдают не аномалию, а приближение к средним годовым значениям. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уже два современных, самых мощных и больших универсальных ледокола в мире проекта 22220 работают на Северном морском пути: в 2020 году российский флаг подняли на «Арктике», а 25 января 2022 года – на «Сибири».

При этом звучат слова скептиков, что России не нужны подобные суда, строительство которых занимает годы, ведь глобальное потепление внесет свои коррективы. И к моменту, когда все ледоколы серии 22220 будут достроены, в Арктике просто не останется льда.

Перед запуском проекта «Росатом» заказал у Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета исследование по ситуации в Арктике на ближайшие полвека.

- Ученые подтвердили, что лед не растает и ледоколы строить надо. Природа на Севере циклична. Каждый цикл оттепели и холода повторяется. В последнее время мы наблюдали потепление, сейчас начинается возвращение к норме и похолодание. Циклы, по данным исследования, составляют от 12 до 32 лет в зависимости от глобальных процессов. К сожалению, глазами глобальное потепление не увидеть. Я не вижу, что лед уменьшился и мы можем ходить без ледоколов. Да, в прошлом году безледокольный период был дольше, почти два месяца. В этом году по-другому, - рассказал начальник штаба морских операций – заместитель директора по судоходству Владимир Арутюнян.

Именно из штаба руководят проходом судов по Севморпути с учетом ледовой обстановки.

По словам Владимира Арутюняна, сейчас в Арктике наблюдают не аномалию, а приближение к средним годовым значениям. Если 2021-й год был проще для прохода по Севморпути, то 2022-й похож на 2015-й. В последние недели Север встречает суда сильными метелями, такими, что приходится идти при помощи радара.

Напомним: серия 22220 будет состоять из пяти ледоколов. Но в «Атомфлоте» сообщили, что для масштабной работы на Северном морском пути нужно около 10-11 судов.

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