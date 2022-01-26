Мотовездеходный и экологичный: Как будет развиваться туризм в Мурманской области

В Заполярье хотят соблюсти баланс между туризмом и сохранением природы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Туризм в Мурманской области продолжает набирать обороты. Так, в минувшем 2021 году заполярный регион посетили 450 тысяч туристов, которые едут к нам за северным сиянием, арктической кухней и полюбоваться холодными морскими просторами. Доковидный показатель по турпотоку уже достигнут. А к 2030 году в Мурманской области хотят достичь показателя в миллион туристов.

О популярности кольского края у путешественников в новогодние праздники и о планах развития в сфере туризма рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В Хибины на любом транспорте

- Мурманская область стойко справляется с большим наплывом туристов. Уже в новогодние праздники мы увидели повышение потока почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – Заполярье посетили 75 тысяч гостей. Для комфортного отдыха мы тщательно работаем над качеством предоставляемых услуг, в том числе над инфраструктурой региона, - отметил Александр Елисеев.

Так, в Мурманской области появился новый авиарейс – 19 января одна из авиакомпаний открыла продажу билетов на рейсы из Санкт-Петербурга в Апатиты.

- Хибины готовы принимать туристов, нам есть чем приятно удивить даже самых искушенных путешественников. Уже в первые сутки старта продаж куплено более 1500 билетов, – рассказал председатель комитета. - Полеты начнутся с 11 февраля.

Также для удобства путешественников и местных жителей традиционно запустили пригородный поезд «Лыжная стрела», который везет пассажиров по маршруту Мурманск – Апатиты – Мурманск. Расписание электрички составлено так, чтобы любители активного отдыха могли оказаться на горнолыжном склоне уже в первой половине дня в субботу и вернуться в Мурманск вечером в воскресенье. Время в пути составляет 4 часа.

Помимо этого в Заполярье увеличивается количество рейсов на популярных автобусных маршрутах и появляются новые маршруты: автобус из Ковдора через Апатиты в аэропорт «Хибины» и обратно, автобус из Ковдора в Кандалакшу с заездом в Апатиты. А с мая заработает сезонный маршрут Кандалакша – Полярные Зори – Апатиты – аэропорт «Хибины».

Самыми популярными местами отдыха во время новогодних праздников стали экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» и арт-парк «Таинственный лес», Териберка и хаски-парки, которые в большинстве случаев находятся вблизи городов и поселков, что упрощает логистику путешествий.

Экология в приоритете

При этом путешественники готовы бороздить просторы Кольского полуострова не только на автобусах да поездах. По словам Александра Елисеева, хороший потенциал для развития имеет снегоходный и мотовездеходный туризм.

- Благоприятные факторы – это рост внутреннего туризма, природные и климатические условия, популярность экстремальных видов туризма. Но в России есть серьезное ограничение для развития снегоходного туризма – далеко не каждого допускают к управлению самоходными машинами. Региональное правительство выступило с инициативой упростить процедуру, разрешив управлять снегоходами по обычным водительским правам категорий от «А» до «М», – подчеркнул Александр Елисеев.

Он также напомнил, что 2022-й в Мурманской области объявлен годом экологически ответственного туризма. В течение года в регионе будут проходить акции и мероприятия для развития экотуризма.

- Это делается для того, чтобы турист, который приедет в Мурманскую область, в первую очередь, был осознанным и ценил нашу хрупкую природу, – отметил председатель комитета.

В конце 2021 года комитет по туризму запустил проект «51 событие Мурманской области». В него включены самые знаковые мероприятия в регионе, которые могут быть интересны как самим северянам, так и путешественникам. Со всеми ближайшими мероприятиями, которые будут проходить в кольском крае, можно подробно ознакомиться на турпортале Мурманской области: murmansk.travel/events.

СКАЗАНО

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Закрытые границы лишили нас большого потока туристов из Азии, но с точки зрения экономики туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов страны заместили весь тот объем средств, который везли к нам азиатские гости. Отрасль не пострадала, а, наоборот, получила новое развитие. Туризм в Мурманской области стал реальным сектором экономики. Доходы за последние два года в этой сфере возросли и составили более 5 миллиардов рублей.

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