Детей, оставшихся без родителей, в Мурманской области учат безопасному поведению с противоположным полом

Благодаря проекту Детская деревня может привлечь специалистов-сексологов и повысить профессионализм педагогов. Фото: Виктор Радаев

С 1 сентября 2021 года по декабрь 2022-го "Детская деревня-SOS Кандалакша" при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Непростая тема». Его цель – долгосрочная и системная работа в "Детской деревне" по формированию у детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, социально приемлемого и безопасного полоролевого поведения. Или по-другому – научить общаться с противоположным полом. Благодаря проекту "Детская деревня" может привлечь специалистов-сексологов и повысить профессионализм педагогов.

В целом тема сиротства сейчас очень актуальна, ведь количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области снижается медленно. Несмотря на то, что статус приемной семьи появился еще в 1995 году, не всех детей удается устроить в замещающие семьи. Многие до сих пор живут в государственных учреждениях.

Как научить таких детей говорить на непростые темы, мы обсудили с Татьяной Тегалевой, старшим преподавателем кафедры философии и социальных наук Социально-гуманитарного института Мурманского арктического государственного университета.

- В каком возрасте у ребенка больше шансов обрести приемную семью?

- Чем младше ребенок, тем больше шансов быть усыновленным или обрести приемную семью. Все-таки главным в данном случае является именно дошкольный возраст. Это очень важный период для становления эмоционального, интеллектуального и нравственного развития малыша, формирования навыков для самостоятельной жизни. Чем младше ребенок, тем больше возможностей сформировать позитивные нормы, предупредить влияние негативных факторов на формирование и развитие его личности.

- Есть ли различия в формировании норм полоролевого поведения у детей, воспитывающихся в семьях, и у детей-сирот и оставшихся без попечения родителей?

Тема «сиротства» сейчас очень актуальна, ведь количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области снижается медленно. Фото: Виктор Радаев

- Конечно, определенные риски у детей, не проживающих в семье, есть. Потому что точно известно, что к полутора годам у ребенка формируется первичная половая идентичность, когда он знает о своей половой принадлежности, благодаря взаимодействию с родителями, имея перед глазами две модели поведения – мужскую и женскую. Причем значительную роль в идентификации пола ребенка имеет отец, так как именно мужчина по-разному относится к сыну и дочери. Тогда как для матери ребенок до определенного момента может быть бесполым, то есть она одинаково эмоционально ласкает и сына, и дочь. Взрослые обращаются к ребенку, называя его сыном или дочкой, закладывают определенные нормы поведения. В итоге первичная половая идентичность создает основу самосознания, что в будущем позволяет, примерно к пяти-шести годам, ребенку активно осваивать свою половую роль и более детально знакомиться с различиями полов.

- Какие, на ваш взгляд, искажения полоролевой идентификации могут быть у подростков, которые остались без семьи?

- Есть научные отечественные исследования, подтверждающие, что у таких мальчиков-подростков неадекватность половой идентификации проявляется чаще и сильнее, а выражается она в намеренной агрессивности, грубости поведения. У девочек выбор объекта идентификации оказывается шире, а для мальчиков в большей мере выступают старшие подростки или герои интернета.

Проект "Непростая тема" поддержан Фондом президентских грантов. Фото: Фонд президентских грантов.

- В настоящее время "Детская деревня-SOS Кандалакша" реализует проект, поддержанный Фондом президентских грантов. Для работы с детьми, подростками и замещающими родителями привлечены высокопрофессиональные психологи-сексологи. Как вы считаете, насколько важна такая работа для детей-сирот?

- Эта тема актуальна, современна и очень важна. Особенно в последнее время, когда мы наблюдаем экспансию новых биосоциальных взглядов на половую идентичность, на традиционную модель семьи, на функциональную принадлежность родителей, например, когда вместо «мама» и «папа» используются термины «родитель 1», «родитель 2» и др.

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