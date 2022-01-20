Михаил Турецкий хочет отправить "Сопрано Турецкого" на "Евровидение"

Если в некоторых других странах с кандидатами на отбор уже определились, то в России вопрос остается открытым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мае Италия примет у себя "Евровидение-2022", ведь в прошлом году группа Måneskin выиграла с песней Zitti e buoni. Если в некоторых других странах с кандидатами на участие в конкурсе уже определились, то в России этот вопрос остается пока открытым.

Певец и продюсер Михаил Турецкий во время концерта в Мурманске рассказал, что хочет увидеть в финале песенного конкурса своих подопечных из арт-группы "Сопрано Турецкого".

- Это лучшие голоса на постсоветском пространстве. Средний возраст - 28 лет. Очень боевая группа с интересной программой, хотим продвинуть ее на "Евровидение". Это настоящее музыкальное чудо, каждая из девушек - вокальный бриллиант, - рассказал Михаил Турецкий.

Арт-группа "Сопрано Турецкого" существует уже больше 12 лет. Сейчас в ее состав входят восемь девушек, при этом по правилам конкурса на сцене могут находиться только шесть человек.

- Нас идея поехать на "Евровидение" не пугает, мы уверены в своих силах, - говорит одна из участниц группы, Анна Королик.

В прошлом году Россию представляла певица Манижа. А одной из претенденток на поездку в Италию в 2022-м может стать Клава Кока.

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