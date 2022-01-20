От пляжей до парков: Какие новые общественные пространства начнут облагораживать в Мурманске с 2022 года

В 2021 году областной центр обновился. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году областной центр обновился. Так, в Мурманске наконец-то распахнул свои двери отремонтированный с головы до ног областной драмтеатр. Также в городе благоустроили несколько видовых площадок: на улице Маяковского, на сопке Зеленый мыс, на улице Достоевского и Северном проезде.

В наступившем году Мурманскую область продолжат преображать. В регионе должны появиться еще несколько значимых общественных мест, где можно будет отдохнуть и с пользой провести время. Рассказываем, что уже стоит в планах на ближайшие годы.

О создании парка в районе мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске заговорили еще весной прошлого года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Парк Победы у «Алеши»

О создании парка в районе мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске заговорили еще весной прошлого года, а конкурс на масштабный проект стартовал в начале 2022-го. Архитекторам и ландшафтным дизайнерам предстоит разработать такую концепцию, которая позволит и сохранить историческую память, и при этом не навредить нашей северной природе.

- Территория непростая. Необходимо учитывать рельеф местности, который уже сложился историческими связями, высотными отметками и иными значимыми природными акцентами, - отметила председатель градостроительного совета при администрации Мурманска Светлана Пионковская.

В апреле пройдет выставка конкурсных предложений финалистов, на основе которых жюри выберет победителя, а после начнутся первые работы по строительству.

Арктический пляж

Кусочек побережья Кольского залива у мурманского авторынка начали преображать еще в прошлом году. Так как оборудованных пляжей в черте города нет, было решено благоустроить в этом месте зону отдыха, создав «Арктический пляж».

Виды на наш северный водоем там чудесные, однако под ногами был сплошной мусор. Убрали его волонтеры – добровольцам потребовалось несколько субботников, чтобы привести заброшенное место в более-менее приличный вид.

В конце 2021-го на пляже установили качели и скамейки. В этом году работа по благоустройству этой зоны продолжится.

Предлагается связать «Арктический пляж» с городом с помощью пешеходных и транспортных маршрутов, развивать на территории инфраструктуру для занятий спортом, активного отдыха, поставить смотровые площадки и арт-объекты.

Площадка на Абрам-Мысе

По ту сторону Кольского залива, в рамках проекта «Мой залив», планируется обустроить смотровую площадку на Абрам-Мысе. По словам организаторов, место создаст сильный архитектурный образ, превратится в значимую достопримечательность, направленную на спокойный отдых и созерцание.

- Площадка позволит максимально раскрыть видовые возможности этого уникального места. Объект будет состоять из нескольких уровней, связанных лестницей. Верхний уровень – обзорная площадка – консоль, ориентированная в сторону города, второй уровень образует параллельный заливу променад.

Площадку построят из натуральных материалов (кортеновая сталь, металл), которые органично впишутся в природный ландшафт. Кроме того, объект будет минимально опираться на каменные выступы, бережно сохраняя природу. Место станет эффектным завершением эко-маршрута и обеспечит безопасный круглогодичный доступ для жителей и гостей города, позволяя увидеть захватывающую панораму с нового ракурса.

Строительство должно завершиться в 2022 году.

Первый этап строительства одного из самых масштабных проектов в Мурманской области должен стартовать в этом году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Новый Мурманск»

Первый этап строительства одного из самых масштабных проектов в Мурманской области должен стартовать в этом году. «Новый Мурманск» разместится на территории бывшей судоверфи у морского вокзала заполярной столицы, а его площадь составит 50 тысяч квадратных метров.

Проект предполагает создание деловой зоны, гостиницы со смотровой площадкой на крыше, кафе, спа-центра, музея, крытого тематического парка. Последний станет изюминкой этого места, он будет похож на длинный мост над железнодорожными путями.

Протяженность набережной составит 650 метров, зеленые насаждения в «Новом Мурманске» хотят раскинуть на два гектара.

Стоимость проекта оценивается почти в 16,7 миллиарда рублей.

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