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Дом. Семья20 января 2022 12:55

Либо НКО, либо улица: В Апатитах решается судьба приюта для собак «Птичка»

80 хвостатых могут оказаться без крыши над головой
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Фонд помощи животным не получил юридического статуса.

Фонд помощи животным не получил юридического статуса.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

2022 год для хозяев собачьего мини-приюта «Птичка», что находится в Апатитах, начался с проблем. Фонд помощи животным вскоре может закрыть свои двери, так как остается без здания, где живут четвероногие друзья. Но обо всем по порядку.

Тревожное сообщение о том, что приют собираются закрывать, появилось в группе фонда в «ВКонтакте» 12 января. Организаторы сообщили, что их вынуждают освободить помещение. Срок – 30 дней.

- Приют закрывается, и куда девать животных, мы не представляем. Похоже, что 80 собак пойдут в город. Вывезем поближе к администрации и будем ездить кормить. Другого выхода нет. Мэрия не предложила никакого варианта. Так что за месяц решить нужно судьбу наших подопечных, - поделились печальными новостями волонтеры.

Известно, что приют тянут на себе две пожилые женщины, которые создали его по доброте душевной. Они кормят и ухаживают за собаками за свои деньги, сами топят печки для того, чтобы хвостатым было тепло, ведь в помещении, где живут их подопечные, нет коммунальных благ. Северянкам периодически помогают с финансами неравнодушные люди.

Здание бывшего птичника, которое пустовало, волонтеры три года назад арендовали у агрофирмы «Индустрия», при этом договор был заключен с хозяйкой приюта как с физлицом. С тех пор фонд помощи животным так и не получил юридического статуса, а по закону владельцами приютов могут быть либо юридические лица, либо индивидуальные предприниматели, которые обязаны создать все необходимые условия для содержания животных, вести документацию. У двух пенсионеров пока такой возможности нет.

В декабре минувшего года на приют поступила жалоба в веткомитет, что стало причиной разрыва договора владельцем здания с хозяевами приюта, ведь штрафы и проверки получил именно он.

- Какой-то женщине захотелось, чтобы мы оформили документы на свою деятельность. Оформлять НКО (некоммерческая организация. - Ред.) мы не собираемся, нашим собачкам и так хорошо. Ждем, когда администрация города построит муниципальный приют и мы переселим наших собак в нормальные условия - с водой и теплом. Хотелось бы отметить, что у нас ни одна собака не сидит на улице в будке. Все в вольерах, в комнатах с протапливаемыми печками, и все гуляют. Так что с нашими подопечными все нормально, - написала тогда организатор фонда Людмила Филиппова.

Спустя месяц выбор все же сделать придется. Хозяйкам четвероногих друзей нужно либо создавать НКО, что не так просто, либо распускать животных. К слову, всего в Мурманской области девять НКО, занимающихся лечением, содержанием и социальной адаптацией бездомных животных.

Известно, что приют тянут на себе две пожилые женщины, которые создали его по доброте душевной. Фото: Мини-приют для собак «Птичка» г. Апатиты

Известно, что приют тянут на себе две пожилые женщины, которые создали его по доброте душевной. Фото: Мини-приют для собак «Птичка» г. Апатиты

Как сообщили в мэрии Апатитов, денег на создание городского приюта нет, и это не входит в обязанности органов местного самоуправления.

- Администрация провела анализ финансовых затрат на создание муниципального приюта и его дальнейшее содержание. Город не имеет финансовой возможности создать такой приют и обеспечить его содержание в дальнейшем. Сложившаяся ситуация с частным приютом будет разрешена в рамках действующего законодательства, - отметили в мэрии.

В администрации также пояснили, что если у волонтеров «Птички» не получится организовать НКО, то собак (по крайней мере тех, кто проявляет агрессию) отправят на содержание в организацию «Престиж», которая занимается отловом бездомных животных. Остальным придется жить на улице. Хозяева приюта опасаются такого развития событий.

- Если наши животные попадут в «Престиж», они исчезнут сразу либо жизнь у них окажется очень короткой, - поделились волонтеры.

Как рассказала «КП»-Мурманск» глава Апатитов Светлана Кательникова, предварительное согласие на создание НКО от хозяйки приюта уже получено. В создании юрлица поможет работник апатитской школы № 4.

- Директор агрофирмы «Индустрия» сказала, что договор аренды они продлят и будут помогать с содержанием животных. Никто не преследует цели уничтожить приют, все ищут компромиссные варианты. Работу по созданию НКО мы продолжим. Это позволит организаторам приюта выигрывать гранты, а животные будут содержаться в хороших условиях, будут стерилизованы, - отметила Светлана Кательникова.

Глава агрофирмы подтвердила, что не будет выселять приют с территории бывшей птицефабрики, если хозяева братьев наших меньших создадут НКО.

Пока непростая ситуация решается, приюту нужна помощь. Волонтерам необходимо покупать бензин и масло для нового генератора, и средств на расходы не хватает.

Те, кто хочет поддержать фонд финансово, могут перевести деньги по номеру телефона с пометкой «На нужды»: 8-981-302-09-47 (Оксана Сергеевна Ч.).

Напомним: в 2021 году правительство региона запустило конкурс грантов для НКО, чтобы поддержать их в работе с бездомными животными.

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