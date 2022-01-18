Вдали от сточных вод и с медленным течением: Как в Мурманской области готовят иордани к Крещению

Толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров. Фото: Вадим ПОПОВ

Крещенские купания проходят на православный праздник Крещения Господня – в ночь с 18 на 19 января. Это важный обряд для верующих. Но подходить к нему надо с умом.

«КП»-Мурманск» поговорила о том, как оборудуют купели, с представителями центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области - старшим государственным инспектором - руководителем инспекторского участка Кандалакши Иваном Навагиным и государственным инспектором по маломерным судам группы патрульной службы № 2 Мурманска Ярославом Комарницким.

- Какие требования предъявляются к купелям? Какие водоемы подходят для крещенских купаний?

- Требования достаточно объемные, поэтому выделим основные. Так, толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров. Крещенские купания должны проводиться в местах с пологими, широкими берегами - для размещения основной массы людей на прибрежной части. Места для иорданей должны располагаться на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от места спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже портовых, гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пирсов, дебаркадеров, нефтеналивных приспособлений. Прорубь следует оборудовать по возможности недалеко от берега, на водоеме без водоворотов, с течением не более 0,5 м/с, без резких колебаний уровня воды, он должен иметь безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней и прочее).

- Есть ли муниципалитеты в Мурманской области, где в этом году проведение купаний под вопросом?

- Да, к сожалению, на территории Кандалакши купание не состоится из-за недостаточной толщины льда. Массовый выход людей на него опасен.

- Как происходит подготовка иордани? Что поднимают со дна водолазы?

- До начала купания каждое место, предназначенное для этих целей, должно быть осмотрено соответствующим государственным органом, с выдачей письменного заключения о санитарном состоянии прилегающей к проруби территории и пригодности поверхности вод для купания. На берегу выставляется знак «Место купания» с указанием границ зоны купания или границ заплыва. У точек проведения крещенских купаний съезд автотранспорта на лед запрещен, устанавливаются знаки «Переход (переезд) по льду запрещен» или «Выход (выезд) на лед запрещен».

Места для иорданей должны располагаться на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от места спуска сточных вод. Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

В проруби (иордани) должны быть сделаны сходни с перилами до дна водоема (или до специально изготовленного дна в конструкции купели). Заранее обследуются рельеф и характер дна в выбранном месте (пологое, покатое, обрывистое, илистое, глинистое, устойчивое или нет), по возможности оно выравнивается и очищается от водных растений, коряг, стекла, камней на глубине до двух метров в границах заплыва.

НА ЗАМЕТКУ

Если организм не готов – не мучай его

Крещенские купания – важный ритуал, однако если здоровье или обстоятельства не позволяют, участвовать в нем не надо.

- По народному поверью, так очищаются грехи. Но на самом деле очищение от грехов происходит только после покаяния, исповеди и причастия. А окунаться в ледяную воду желательно только физически здоровым людям, имеющим положительный опыт и изучившим инструкции по безопасности МЧС, - уточнили в Мурманской епархии.

Напомним: в Апатитах крещенские купания отменили из-за плохой погоды.

Представители Мурманской митрополии сообщили, как будут освящать воду в заполярных водоемах. Список мест, где в регионе оборудовали купели.

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