Вертолет Ми-8 с 11 людьми на борту совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

Вертолет попал в буран вблизи поселка Варандей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Север России находится во власти мощного циклона. В Ненецком автономном округе он привел к ЧП.

Здесь днем 18 января совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

- На борту находились 11 человек. Никто из них не пострадал, - сообщили в МЧС России.

Точную причину случившегося устанавливают, но уже известно, что вертолет попал в буран и из-за сильного ветра задел рулевым винтом землю. До посадочной площадки машине не хватило 100 метров.

Посадка произошла вблизи вахтового поселка Варандей, где в ноябре 2017 года после повреждения лопасти упал вертолет. На его борту находились шесть человек, обошлось без пострадавших. А в августе 2013 года жесткую посадку на мысе Варандей совершил Ми-8, который вез 18 человек, все они остались живы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru