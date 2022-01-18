"Снегоход сломался, связи не было": Пропавших в страшную метель под Никелем отца и сына искали 16 часов

Мужчина и его сын ночевали в лесу в палатке, которую захватили с собой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

17 января жителей Мурманской области призывали по возможности сидеть дома. Метель разыгралась не на шутку, в порывах ветер достигал 30 м/с, были закрыты 12 дорог, а работу аэропорта "Мурманск" непогода парализовала на сутки.

Несмотря на сильный ветер и снег, 46-летний житель Никеля вместе с семилетним сыном на снегоходе поехал на рыбалку к озеру Заяц. Вернуться они должны были до темноты, но дома их не дождались. Телефон мужчины был выключен. Тогда начались поиски, к ним привлекли 13 человек.

- Сотрудники МЧС на снегоходах незамедлительно выехали на помощь. Спасательная операция проходила в условиях сильного ветра, метели, слабой видимости, поиски не прекращались ни на минуту. В 11.25 18 января люди были спасены. Установлено, что во время прогулки у них сломался снегоход, связи не было, погодные условия сложные, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Поисково-спасательная операция длилась 16 часов! Мужчина и его сын ночевали в лесу в палатке, которую захватили с собой. Также у них было немного еды. Телефон северянин выключил, чтобы сэкономить заряд. Утром он его включил и смог связаться со спасателями. Оказалось, что потерявшиеся находятся примерно в 10 километрах от Никеля. Сначала мужчина и его сын услышали спасателей на снегоходах, а потом увидели. По предварительной информации, медицинская помощь им не нужна.

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