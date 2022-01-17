Дороги закрыты, во дворах – каша: в Мурманской области метель создала транспортный коллапс

В Мурманской области вторые сутки бушует непогода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области вторые сутки бушует непогода. Северный ветер, который достигает в порывах 27 метров в секунду, на пару со снегопадом доставляет немало проблем и автолюбителям, и пешеходам, и снегоуборочной технике.

К слову, последняя с сугробами не справляется. На дорогах в Мурманске такая снежная каша, что путь до ближайшего супермаркета уже больше напоминает полосу препятствий.

- На выездах со дворов постоянно буксуют машины. Снег весь превратился в кашу, из-за чего пройти-то сложно, а с коляской как? Постоянно застревают колеса, и ребенка при этом постоянно дергает в коляске. Выходишь гулять, чтобы он поспал, а в итоге еще хуже! Уже и гулять из-за этого реже выходим, что плохо, - сетует Лидия Меснянкина в паблике «Мурманск».

Плохую уборку снега отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве. Он поручил ввести в трех муниципалитетах режим повышенной готовности - речь идет о Мурманске, ЗАТО Североморск и Александровск. Жители этих городов чаще всего жаловались на не расчищенные дворы.

- Важно скоординировать силы, городские службы должны помочь управляющим компаниям убрать снег, - уточнил Андрей Чибис.

Он отметил, что дороги в указанных муниципалитетах убраны достаточно хорошо, а вот дворы и проезды к ним не выдерживают никакой критики.

Тем временем водители, понимая, какой коллапс создался во дворах, в шутку предлагают друг другу не мучить своих "железных коней", а вооружиться лыжами или санками. Возможно, так даже и быстрее будет...

Но если говорить серьезно, то от дальних поездок на личном авто просят отказаться и в МЧС. Все-таки непогода – тот еще зачинщик ДТП. А если уж нужно сесть за руль, то стоит соблюдать правила безопасности и ПДД, учитывать погодные условия.

- Рекомендуется при нахождении на улице соблюдать осторожность, не ходить вблизи зданий, шатких строений, обращать внимание на возможность падения снега и наледи с крыш. Пересекайте проезжую часть только по пешеходным переходам, будьте предельно внимательными, носите на одежде светоотражающие элементы, - отметили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Из-за метели закрытыми остаются многие участки дорог. В региональном минтрансе уточнили, где именно нельзя проехать.

Так, закрыты автодорога Кола - Мурмаши - ж/д ст. Пяйве, автодорога Апатиты - Кировск (км 0 – км 2), автоподъезд к Апатитам (км 0 - км 27+400), автодорога Апатиты - Кировск (км 2+688 – км 14+314), автоподъезд к Ура-Губе (км 0 - км 22,179), автодорога Ура-Губа - Видяево (км 0 – км 2,246), федеральная автодорога Р-21 "Кола" (км 1408 - км 1510 и км 1245 - км 1272), автодорога Мишуково - Снежногорск (км 2 - км 38,160), автодорога Снежногорск - Гаджиево (км 0 - км 6,850), автодорога Кола - Серебрянские ГЭС (с 32 км до Туманного и автоподъезд к Териберке). Напомним: из Мурманска в Териберку и обратно периодически отправляются организованные колонны.

Также на автодороге Р-21 "Кола" с 1149-го по 1381-й километр ограничено движение грузового транспорта.

Кроме того, из-за неблагоприятных метеоусловий до 16.00 17 января закрыт аэропорт "Мурманск". Некоторые рейсы пришлось отменить, другие - перенести на более позднее время.

Как сообщили в мурманском гидрометцентре, метель должна утихнуть 17 января, ближе к обеду. Остается только ждать.

ВАЖНО!

О недостатках содержания региональных дорог можно сообщить через WhatsApp, Viber или Telegram по телефону 8-921-178-61-27.

По вопросам, связанным с содержанием федеральных автодорог, обращаться в круглосуточный территориальный центр в Мурманской области: 8 (8152) 56-78-87 (добавочный 208).

Круглосуточная диспетчерская "Мурманскавтодора": 8 (8152) 21-40-70.

Список перекрытых и открытых дорог постоянно обновляется, поэтому удобнее его изучать на сайте "Мурманскавтодора".

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