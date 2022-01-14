«В Заполярье чувствую себя уверенно»: Михаил Турецкий в Мурманске попробовал Арктическую кухню и возложил цветы к рубке «Курска»

Сосчитать, сколько раз Михаил Турецкий со своими коллективами приезжал в Мурманск, сложно. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сосчитать, сколько раз Михаил Турецкий со своими коллективами приезжал в Мурманск, сложно. Маэстро признается, что очень любит Заполярье.

- В первый раз я приехал на Кольский полуостров, когда мне было лет 18. У меня с собой были горные лыжи, меня в Кировске парень подвез на гору, я ему дал деньги, а он удивился, что я хочу ему заплатить. Потому что дружба и взаимовыручка - это основа взаимоотношений за Полярным кругом. И мне тогда, московскому парню, стало понятно, что здесь особые, не московские отношения, другие люди, потенциал товарищества, ответственности друг за друга. Именно человеческий фактор мне больше всего нравится, когда я приезжаю в Мурманск. Здесь живут отзывчивые, сильные, волевые, патриотически настроенные люди. Сюда приезжаешь и чувствуешь себя уверенно, - говорит Михаил Турецкий.

В этот раз он прилетел вместе со своим коллективом «Сопрано Турецкого» на концерт к 300-летию прокуратуры. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В этот раз он прилетел вместе со своим коллективом «Сопрано Турецкого» на концерт к 300-летию прокуратуры. Он пройдет вечером 14 января в Мурманском областном драмтеатре. К выступлению артисты готовы, но не исключено, что прямо на сцене они изменят список песен.

- Мы творчески относимся к репертуарной политике, смотрим, кто находится в зале. Основной закон режиссуры - место определяет действие. А вообще это для нашей страны большой праздник. Мы специально сочиняем что-то, чтобы был творческий подход, неформальный: «Это традиция, это культура – прокуратура, прокуратура. Помните, граждане, если вы честны, вы правосудию не интересны». Думаю, сегодня мы действительно порадуем тех, кто окажется на этом празднике, - отметил маэстро.

Перед концертом Михаил Турецкий успел побывать на небольшой экскурсии по Мурманску. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Перед концертом Михаил Турецкий успел побывать на небольшой экскурсии по Мурманску. Началась она с посещения легендарного ледокола «Ленин». Как раз к приходу гостей погода испортилась, ветер разогнался до 10 м/с, повалил снег. А Михаил Борисович вышел из машины… в тонкой куртке и без шарфа. Остальным пришлось лишь поежится, глядя на него.

- Мне не холодно: я каждый день ледяную воду на себя выливаю. Я бы даже окунулся в море, если бы время было, - улыбнулся Турецкий.

На «дедушке» атомного ледокольного флота он был примерно 14 лет назад, но тогда посещение длилось всего 15 минут. В этот раз – около часа, и гостю показатели все самое интересное: от зала, где Александра Пахмутова играла на рояле песню «Усталая подлодка» до сердца ледокола. Михаил Борисович не удержался и несколько раз спел: и песню Пахмутовой, и, конечно, «Капитан, капитан, улыбнитесь». А еще с удовольствием подержался за штурвал. «Все-таки в детстве я не наигрался», - посмеялся певец.

После «Ленина» он поехал к маяку, где возложил цветы к рубке «Курска» Фото: Мария ПАШЕНКОВА

К слову, петь на кораблях и судах ему не в первой.

- У меня был интересный опыт выступления на палубе авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в сентябре, было +9. Где-то шесть тысяч человек собралось, мы без микрофонов пели для них. Они нам подпевали. Было незабываемое выступление, о котором я часто вспоминаю и рассказываю. Площадь Пять Углов мне тоже очень нравится. Когда-то мы устроили здесь большой праздник «Народное караоке», собрался весь город, пели песни нескольких поколений, к нам тогда вышел Андрей Владимирович, с нами пел. Мне нравится, что здесь заряженные на успех люди, и они хотят изменить жизнь к лучшему, - рассказал Турецкий.

Во время разговора с журналистами Михаил Турецкий обмолвился о больших планах на «Сопрано Турецкого»: Фото: Мария ПАШЕНКОВА

После «Ленина» он поехал к маяку, где возложил цветы к рубке «Курска», а финальной точки экскурсии стала гастроярмарка на улице Воровского, которая открылась как раз 14 января. Там гостям по вкусу пришлась Арктическая кухня

Во время разговора с журналистами Михаил Турецкий обмолвился о больших планах на «Сопрано Турецкого»:

- Хотим продвинуть этот коллектив на «Евровидение». Каждая его участница – вокальный бриллиант, они все очень талантливы. А в Мурманск еще приедем не раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru