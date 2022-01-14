В Мурманске начали административное расследование после жалоб на выставку кошек

На выставке посетителям разрешили свободно контактировать с мурлыками, чего допускать было нельзя. Фото: vk.com/murmansklife

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора после жалоб северян и зоозащитников провели проверку выставки кошек, что находится в торговом центре Plazma в Мурманске. Напомним: посетители заметили, что животные выглядят плохо, почти все время спят и практически не реагируют на людей.

Тревогу подняли еще перед Новым годом, 30 декабря, когда выставка только-только открыла свои двери. В этот день госинспекторы Россельхознадзора провели выездное обследование "котоместа".

- Организатору мероприятия - юридическому лицу - выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области ветеринарии и использования животных в культурно-зрелищных целях, - сообщили в ведомстве.

Однако жалобы продолжались. Зоозащитники отмечали, что место больше напоминает контактный зоопарк, а не выставку, что незаконно. 12 января сотрудники управления вновь выехали в ТЦ Plazma в гости к пушистым и их хозяевам и возбудили административное расследование.

- При осмотре, проведенном специалистами госветслужбы, симптомов заболеваний у кошек, участвующих в выставке, не выявлено. Ветеринарные врачи провели ревакцинацию шести животных против бешенства. На кошек организаторы предоставили ветеринарные паспорта, животные вакцинированы против бешенства, панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и кальцивироза, - отметили в Россельхознадзоре.

Тем не менее нарушения были. Так, например, организаторы указали, что выставка будет работать с 29 декабря по 30 января, то есть на протяжении 33 дней. При этом по закону максимальная продолжительность подобного мероприятия с участием животных должна составлять 4 дня.

Также на выставке посетителям разрешили свободно контактировать с мурлыками, чего допускать было нельзя. Об этом говорится в статье 15 федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

- На мероприятиях, которые предусматривают физический контакт посетителей с животными, должна быть организована недоступная для людей зона с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ. Такие условия организатор выставки не соблюдал, - объяснили в управлении.

Также на корма для кошек организаторы не оформили ветеринарные сопроводительные документы.

Ответственность за подобные нарушения предусмотрена частью 1 статьи 10.6 и частью 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Административное расследование продолжается.

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