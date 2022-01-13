Индексация с запасом

На предприятиях ФосАгро работает более 18 тысяч человек. Фото: ПАО «ФосАгро»

Решение об индексации зарплат своим работникам в руководстве компании связали с высокими экономическими показателями группы, ростом производительности труда и объемов производимой продукции.

В числе лучших работодателей

- "ФосАгро" в целом и каждое из предприятий группы входят в число лучших работодателей в своих регионах присутствия. Мы создаем комфортные безопасные условия труда и гарантируем конкурентную и достойную заработную плату. Решение об индексации заработных плат позволит упрочить положение наших работников, послужит стимулом к повышению эффективности труда, - подчеркнул генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев.

На предприятиях "ФосАгро" работает более 18 тысяч человек. С 1 сентября прошлого года их заработные платы уже были проиндексированы: на 4% для производственного персонала и на 3% - для административно-управленческого. Кроме этого, для работников группы сохранится гибкая система мотивации и премирования, основанная на достижении плановых показателей, а также ежегодные премии к профессиональным праздникам - Дню химика и Дню горняка, отмечают в пресс-службе "ФосАгро".

Опережая инфляцию

По данным аналитического центра «Авито Работа», в 2021 году медианная зарплата в массовых профессиях в России составила в среднем 35 тысяч рублей, а инфляция, по данным Росстата, по итогам года зафиксирована на уровне 8,39%.

Что касается "ФосАгро", то в рейтинге ста крупнейших российских компаний реального сектора по уровню средних зарплат, составленном агентством «Национальные кредитные рейтинги», она занимает 25-е место. Размер средней ежемесячной зарплаты на предприятиях компании составляет 103 980 рублей.

В пресс-службе "ФосАгро" также напомнили, что с 2020 года на предприятиях группы действуют новые редакции коллективных договоров. Они предусматривают широкий спектр льгот и социальных гарантий работникам. Помимо этого все работники "ФосАгро" обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медицинского страхования, на предприятиях действуют программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, пользуется популярностью корпоративная жилищная программа.

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