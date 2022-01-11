Попробуй проехать: Может ли когда-нибудь дорога на Териберку перестать закрываться в непогоду

Во время перекрытий формируются колонны из машин. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

- Мы всегда так жили, давно привыкли. Раньше на несколько дней дорогу закроют - мало кто узнает. Просто сейчас туристов стало больше, и каждое перекрытие – событие, - говорит жительница Териберки Виктория.

На момент сдачи номера путь из Мурманска до села был на замке уже четвертый день, а всего только за первую неделю января дорогу успели закрыть три раза - 1, 7 и 8 числа. «КП»-Мурманск» разбиралась, почему это случается и есть ли выход.

Сугробы с человеческий рост вдоль обочин впечатляют даже северян, которых количеством снега сложно удивить. Впрочем, для дороги в Териберку опасен не столько снегопад, сколько ветер, ведь выпавший «пухляк» довольно легко убрать мощной техникой, которая у подрядчика «КДУ» есть. А вот сильный ветер – всемогущий господин на севере Мурманской области - быстро заметает все обратно. В эти дни он достигает скорости в 18 м/с, а иногда разгоняется до 25 м/с и больше. А все потому, что большая часть дороги, связывающей село и Мурманск (120 километров), да и трасса до Туманного, находится в тундре, где из растительности – кусты и карликовые деревья. И они ветер не задержат. Поэтому после прохода того же шнека на полотне быстро вырастают новые сугробы, даже если не упало ни одной снежинки.

- Информация о необходимости перекрытия может поступить нам от подрядной организации как за час, так и за 15 минут: погода в тундре иногда меняется моментально. Когда донесение приходит, диспетчерская служба размещает объявление на сайте, а далее доводим ее до ЕДДС, МЧС, ГИБДД, правительства региона, автовокзалов, - рассказал «КП»-Мурманск» заместитель начальника «Мурманскавтодора» Павел Ворон.

Как же легче всего водителям сориентироваться, можно ли ехать в Териберку без риска угодить в снежный плен? Ведь формулировка в прогнозе погоды: «На севере области – сильный снег» не всегда раскрывает все карты. Самый надежный способ – позвонить в диспетчерскую службу «Мурманскавтодора» (см. «Вырежи и сохрани») и подписаться на паблик МЧС региона в «ВКонтакте», где регулярно появляются предупреждения о непогоде.

Правда, всегда найдутся те, кому закон не писан. Так, во время последнего перекрытия в снегу застряло около 20 машин. Многие из них пытались проехать уже после того, как загорелся красный сигнал.

- На данном направлении находятся три табло с информацией о состоянии дороги: на 32-м километре, на отворотке на Териберку и на Туманный. Водители видели, что дорога закрыта, но все равно рискнули, - добавляет наш собеседник.

В село и обратно провели уже несколько транспортных колонн: машины идут за снегоуборочной техникой. На расчистку могут бросить и 8 машин, и 21 - от грейдера до шнекороторной установки и комбинированной дорожной машины. В первую очередь, на такие меры идут, когда нужно доставить в отрезанное от цивилизации село продукты, медикаменты или срочно увезти оттуда тяжелобольного пациента. Туристы должны понимать, что только ради них колонну не поведут, даже если «горят» билеты на самолет или поезд: процесс проводки такого «каравана» сложный и даже опасный, всегда есть риск застрять в пути.

В 2021 году завершилась реконструкция первого участка дороги на Териберку. Его подняли на 8 сантиметров, чтобы защитить от переметов.

- В 2022 году будем делать нижний слой асфальта на втором участке, а также будет идти проектирование третьего участка. Профиль дороги сильно меняется, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

По словам губернатора Андрея Чибиса, полностью дорогу должны закончить до 2025 года, а если получится - уже в 2024-м.

Иногда водители игнорируют информационные табло и пытаются прорваться в Териберку. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

- Там не просто кладется асфальт - все сложнее. Надо добиться, чтобы ветровая нагрузка не перекрывала дорогу, - отметил глава региона.

Впрочем, как говорят специалисты, даже после реконструкции перекрытия все равно будут.

- Поднятие полотна выше порога снегозаносимости приносит результаты - участок стало реже передувать, его проще содержать. Но нужно понимать, что это не панацея. Рассматривали установки снегозадерживающих заборов, даже заключали договор на научно-исследовательскую работу, но расчеты показали, что смысла нет, - поделился информацией Павел Ворон.

Спасет разве что строительство туннеля, но это слишком дорогое удовольствие, как и выбираться из Териберки на вертолете или вездеходе. Такие услуги в этом году предлагают предприниматели в расчете, что туристы, приехавшие на край света, не поскупятся: обидно ведь побывать в Заполярье и не увидеть знаменитый «левиафановский» поселок из-за капризов погоды.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

19 раз закрывали Териберку в 2021 году

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(8152) 214-070, 250-808 - телефон диспетчерской «Мурманскавтодора» (зимой работает круглосуточно)

vk.com/spasinfo51 – МЧС региона

www.madroad.ru – «Мурманскавтодор»

СОВЕТ ЗНАТОКА

- В Териберку можно проехать и на легковом автомобиле, но Север любит полный привод и высокий клиренс. В это путешествие надо обязательно взять с собой трос, лопату, термосы с горячими напитками, теплую одежду и запас топлива. Вся дорога на Териберку сложная, но с 50-60 километров и автоподъезд к селу – особенно сложные участки, - советует Павел Ворон.

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