50 лет Андрею Малахову: Что знаменитый ведущий подарил Мурманской области

Мы решили вспомнить, чем журналист радовал жителей Мурманской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

11 января свой 50-летний юбилей отметил известный телеведущий и шоумен Андрей Малахов. В этот день апатитчанина ждут подарки, а мы в свою очередь решили вспомнить, что журналист сам дарил Мурманской области и чем ее радовал.

В 2020 году Апатиты обзавелись Центром современного искусства «Сияние», который был создан при поддержке Андрея Малахова. Там проходят различные выставки, можно увидеть картины мировых художников. В том числе выставляются экспонаты из коллекции самого телеведущего.

В сентябре того же года юбиляр подарил Апатитам три необычных арт-объекта в стиле Pin Art. С помощью них каждый желающий может создать объемное изображение - необходимо прислониться к скульптурам лицом/рукой/туловищем, и сканер повторит фигуру.

В марте 2021 года Андрей Малахов организовал в родном городе яркую "Арт-Масленицу". На праздник он пригласил компанию звездных друзей, среди которых были диджей Groove, певицы Анита Цой и Анна Седокова, блогер Davа.

Гости смогли поучаствовать в перформансах и художественных мастер-классах. Работали развлекательные, спортивные и интерактивные площадки, торговые ряды с блинами и изделиями декоративно-прикладного творчества.

Аэропорту "Хибины" в том же месяце шоумен подарил картину - пейзаж поселка, сотканный из названий населенных пунктов. Апатитам тоже досталась картина, только уже в формате мурала. Изображение огромной почтовой советской марки появилось на торце дома на улице Дзержинского.

Ко дню празднования Дня города Апатиты получили роскошный "букет" от своего преданного земляка. Андрей Малахов подарил жителям 4 тысячи тюльпанов, которые высадили на разных улицах города.

Под конец 2021-го въезд в город озарила улыбка камня с зубами, сделанного из апатита. Арт-объект встречает местных жителей и всех, кто приезжает в гости. Новая скульптура установлена по инициативе Андрея Малахова и его команды из Центра современного искусства "Сияние".

Перед Новым годом телеведущий также открыл в Апатитах арт-каток.

В последние годы Андрей Малахов часто заглядывает на Север, не забывая о родных краях. Он даже поменял прописку с Москвы на Апатиты. Паспорт с новыми данными получил от губернатора Мурманской области.

- Я действительно считаю, что каждый должен помогать добрыми делами городу, в котором вырос, - уверен телеведущий.

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