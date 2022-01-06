Расписание богослужений в Мурманской области на Рождество Христово

Как пройдет этот светлый праздник в храмах Кольского края в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 января в Мурманской области, как и во всей стране, встретят Рождество Христово. Рассказываем, как пройдет светлый праздник в храмах кольского края в 2022 году.

Свято-Никольский кафедральный собор в Мурманске

Ночное богослужение в соборе на Рождество Христово возглавит митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. 6 января в 22.30 северян ждут на исповедь, в 23.30 – встреча архиерея. 7 января в 00.00 начнется Божественная литургия.

Свято-Вознесенский кафедральный собор в Мончегорске

6 января в 22.00 - всенощное бдение. Божественная литургия.

7 января в 09.30 - исповедь, в 10.00 - Божественная литургия, в 17.00 - великая вечерня.

8 января, в день праздника собора Пресвятой Богородицы, Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе возглавит митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Она состоится в 09.00.

Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь в Мурманске

6 января в 23.00 - всенощное бдение, Божественная литургия с соборным служением.

7 января в 10.00 - Божественная литургия в храме иконы Божией Матери "Живоносный источник", в 17.00 - вечернее богослужение.

Церковь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона в Мурманске

6 января в 23.00 - праздничное богослужение.

7 января в 00.00 - Божественная литургия, в 18.00 - вечернее богослужение.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Коле

6 января в 21.30 - исповедь, в 22.00 - всенощное бдение.

7 января в 00.00 - Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста, в 17.00 - Рождественская великая вечерня, в 19.00 - утреня.

В целях безопасности сотрудники МЧС в преддверии Рождества провели профилактические рейды по местам богослужений по всей области.

- Проверены наличие и работоспособность пожарной сигнализации, состояние огнетушителей и документация о порядке действий во время экстренных ситуаций. Также оказывалась помощь настоятелям и служителям храмов в подготовке к безопасному проведению праздников, на которые традиционно собирается большое количество прихожан, - отметили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

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