Учился рисовать картошку, потом Эдит Пиаф: художник из Мурманска рассказал, почему может не случиться любовь с музей

Может, не все северяне знают, кто такой Сергей Еремкин, но его работы видели многие. Фото: личный архив

Может, не все северяне знают, кто такой Сергей Еремкин, но его работы видели многие. Он художник-самоучка, который уже пять лет держит в руках карандаш и на бумаге признается в любви к Заполярью. Почему он решил начать рисовать далеко не в детском возрасте, как реагирует на критику и слова: «Это не твое» - в нашем материале.

- Сергей, а почему вы решили вдруг начать рисовать?

Фото: личный архив

- Я вообще строитель. В детстве особых талантов не было замечено. Сказали в школе что-то нарисовать – делал. А лет пять назад что-то в голову ударило, взял картошку и нарисовал. Потом стал находить веточки и с ними работать. Однажды нарисовал на них пирожки. Все работы были черно-белые. Образования у меня нет, да и учиться не хочу. Многие со мной согласны и говорят, что так я потеряю свой стиль. Мол, сейчас он у меня есть и никто его не подделает.

Рисунки наш герой показал сначала своим близким, а потом на свой страх и риск стал их выкладывать в интернет. Вдохновение мурманчанин черпает в заполярной природе, ведь любит ее больше, чем юг. Родной город он считает необычным и одним из лучших мест на планете и старается донести это до других.

Фото: личный архив

- Люблю природу и пишу ее особенно часто, люди стали получаться только пару лет назад. Рисую и известных людей, например, Бажова, Мэрилин Монро, и простых - продавцов, дворников, бомжей. Легче всего получилась Эдит Пиаф. Когда был маленький, смотрел «Семнадцать мгновений весны» и услышал там ее песню. И так она мне в душу запала! А уже взрослым нарисовал Эдит Пиаф за 40 минут. Таких портретов у меня больше не было, - рассказывает Сергей Еремкин. – А вообще, самое сложное в рисунке – состыковать детали.

Работы мурманского художника часто рождаются по вечерам за кухонным столом с настольной лампой, когда уютно жужжит радио. Желательно, чтобы рядом никого не было, ведь ему важно уйти внутрь своего рисунка и жить там. В руке у него – обычные цветные карандаши, переходить на компьютер или планшет он не хочет.

Фото: личный архив

- Все идеи рождаются сами по себе. Рисую, когда муза посетит, она должна тебе отдаться. Бывает, по 2-3 недели жду. Бывает, любовь не случается. Можно одним штрихом испортить портрет человека, - говорит Сергей. – Некоторые работы по несколько раз переделываю. Но не ищу никакой информации, как мне рисовать, разве что когда тема сложная, например, саами - тогда я общаюсь со знающими людьми, читаю литературу.

Фото: личный архив

С критикой своих работ Сергей сталкивается постоянно. Как говорит сам, 90% комментариев в сети позитивны, а вот остальные 10%... Но для тех, кто говорит не по делу, а лишь бы задеть, он придумал всего одну фразу, после которой уже редко кто отвечает: «Спасибо за рекламу».

Фото: личный архив

Некоторые рисунки даются сложно. Обычно те, которые заказывают. Например, однажды туристы попросили Сергея нарисовать Баренцево море и треску, что стало не такой уж простой задачей, которую он решал три месяца. А в другой раз заказчик не объяснил четко, чего хочет, и получилось, что у художника - свое видение, у второй стороны – другое. После нескольких переделок Сергей принял решение, что надо остановиться и оставить этот проект.

- Не знаю, на всю ли жизнь у меня тяга к рисованию. Недавно я стал писать. Когда рисую, то нахожусь в другом мире, но все время там быть – «кукушка» поедет, как у Ван Гога. Надо находиться в разных областях, чтобы было равновесие, - уверен наш собеседник. – А вообще, стараюсь рисовать то, что заинтересует людей, будет им близко. Хочу нести добро - зла и так хватает.

Фото: личный архив

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru