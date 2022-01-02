"Я вас проклинаю!": В Мурманске компания напала на супружескую пару за отказ их подвезти

С дебоширами теперь разбирается полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В паблике "Подслушано Мурманск" житель областного центра поделился совсем не веселой новогодней историей. Он рассказал о нападении пьяной компании на его родителей, которое произошло днем 1 января возле гостиницы "69 параллель".

- Мой отец, рабочий по комплексному обслуживанию зданий в гостинице, заканчивал смену в тот день. За ним приехала мама на своем авто и ждала его на парковке. Тем временем из сауны рядом вышли трое человек, на внешний вид изрядно пьяные - это были парень со своей девушкой и ее матерью. Они поочередно подходили к машине, открывали пассажирскую дверь и задавали вопросы: "Вы не такси?", "Давайте вы нас подвезете!". На что следовали ответы от моей мамы, что она ждет мужа и едет домой. К тому же посадить некуда людей, поскольку сзади два больших детских кресла для внуков. Через пару минут подошел отец и сел в машину. Женщина из той компании подошла к авто, не давала закрыть пассажирскую дверь и говорила: «Вы твари, вы нелюди, я вам деньги предлагаю - целую тысячу рублей, мы из сауны! Я вас проклинаю…» и кучу еще разного мракобесия. На что отец закрыл дверь, и они начали отъезжать, проехали пару метров, как вдруг сзади по машине раздался удар, - поделился северянин.

Дальше началась потасовка, которая длилась 10-15 минут. Парень открыл дверь машины и стал бить мужчину, потом вытащил его из авто и продолжал бить руками и ногами как стоячего, так и лежащего на снегу.

- Папа отпора особо дать не мог, так как у него был инсульт. Моя мама побежала разнимать, а к парню на помощь присоединилась мамаша. Они совместно принялись бить моих родителей руками и ногами и тягать за волосы. Из гостиницы вышла горничная, попыталась вмешаться, но в ответ и ей досталось. Потом парень переключился на автомобиль и стал его громить. Пока он колотил авто, родители и горничная убежали, спрятались в гостинице и заперли дверь. Парень побежал за ними, разбил стекло входной двери и проник внутрь. Была нажата «тревожная кнопка» на ресепшене и вызван наряд полиции. Компания удалилась на улицу и попыталась скрыться. Подоспевшая полиция эту компанию скрутила неподалеку от гостиницы, - рассказали в паблике.

В итоге мужчину увезли на "скорой" с высоким давлением, у него был разбит нос, на теле многочисленные ушибы и синяки, порезана рука и повреждено колено. Его супруга тоже получила ушибы. Машина также пострадала от рук дебоширов - разбиты фара, заднее стекло, вмятина на багажнике.

После случившегося мурманчанам придется провести новогодние праздники на больничном, а со злоумышленниками теперь разбирается полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru