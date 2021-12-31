Стратегия и тактика творчества

В рамках выполнения задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» востребованность проектировщиков возросла, но и возросли требования к их работе.

Полезный потенциал

Знакомство с проектной организацией генеральный директор ООО «Арктиктранспроект» Максим Сорокин начинает не с кабинетов, в тиши которых конструируются дороги, а с производственной базы с техникой для инженерных изысканий. Здесь есть все, от мощных «Уралов» и «КамАзов», до снегоходов и надувных лодок. Все это используется для перевозки специализированного оборудования и людей. А «флагманом» является многофункциональная установка разведочного бурения (УРБ-51), собранная по специальному заказу на екатеринбургском АО «Стройдормаш». Машина может производить бурение под различными углами и глубиной до 300 метров. (рекорд со слов заводчан составляет 450метров). В арсенале – и малогабаритный бур БМГ- 005, который можно перевозить в вертолете или лодке, выполнять изыскания в стесненных условиях леса и пересеченной местности.

- Многие государственные контракты начинаются с фразы «выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проектной документации», - говорит руководитель организации. - И когда в рамках одной организации для этого есть люди, техника и оборудование, задача многократно упрощается и ускоряется, а качество выполненных работ многократно растет.

Именно инженерные изыскания и подготовка проектно-сметной документации по ремонту 23 километров автодороги Суоярви-Койринойя стали первой работой, которую выполнил ООО «Арктиктранспроект» в Карелии. Причем контракт был подписан в августе прошлого года, а уже к декабрю полностью отработан.

- И тогда, и при выполнении следующих контрактов в республике мы работаем в тесном взаимодействии с Управтодором Карелии, тщательно сверяя с заказчиком все детали проекта, - продолжает разговор Анна Патарушина, главный инженер ООО «Арктиктранспроект». – Замечания своевременно исправляются. В свою очередь, это и нас подталкивает к поиску наиболее эффективных и, порой, нестандартных решений, аргументов для отстаивания решений. Мы, как проектировщики, получаем полезный опыт, который затем переносим и на работу в других регионах.

Сложно и интересно

Комплексные инженерные изыскания и подготовка проектной документации в Карелии сейчас выполняются на четыре объектах, которые, наверное, кому-то покажутся небольшими. Это реконструкция подъезда к Шуе с обустройством автобусной остановки, улиц Воронина в Беломорске и Железнодорожной в Рабочеостровске, строительство автодороги от улицы Чапаева с устройством парковки в районе Паровозного сквера в Петрозаводске. Длина проезжей части исчисляется в сотнях метров, но это – населенный пункт, где, как правило, проложены коммунальные сети, требуется устройство съездов, пешеходных переходов, освещения и так далее. Бывает, что приходится сталкиваться с нигде не зарегистрированным кабелем или трубопроводом. Чтобы все это учесть, а также «прощупать» все особенности проектируемого участка, на любой, даже самый, казалось бы, простой объект всегда выезжают сотрудники, задействованные в этой работе.

Инженерные изыскания и подготовка проектно-сметной документации по ремонту 23 километров автодороги Суоярви-Койринойя стали первой работой, которую выполнил ООО «Арктиктранспроект» в Карелии.

Вот и сейчас наша попытка найти кого-то из изыскателей и проектировщиков в офисе чуть было не завершилась безрезультатно. Заглянув в отдел к геологам, мы обнаружили там лишь одного сотрудника. Инженер-геолог Максим Мальгин занимался подготовкой отчета по инженерно-геологическим изысканиям.

- Пришел сюда работать в ноябре 2020г, - рассказывает он. – Первый мой объект – участие в разработке проектной документации на строительство лыже-роллерной трассы в поселке Октябрьский Вельского района Архангельской области. А сейчас вернулся из Карелии, работал на автодороге Шокша-Кварцитный – это там, где единственное в стране месторождение малинового кварцита. Работа у нас интересная.

Максим Мальгин – выпускник Северного (Арктического) федерального университета (САФУ). Сегодня для «Арктиктранспроекта» вуз является опорой в пополнении кадрового потенциала. Студентов приглашают на практику, а тем, у кого «глаза горят, еще до окончания обучения предлагают включаться в работу. «Чтобы не только в учебной аудитории, а на практике видели, как создается проект. Надеюсь, молодые специалисты будут вместе с нами учиться, развиваться, расти», - подчеркивает генеральный директор.

Что нам под силу

Несмотря на то, что фактически ООО «Арктиктранспроект» приступило к работе в июне прошлого года, на счету организации в разряде «выполнено» только за половину прошлого года – более 50 объектов. Сейчас «в работе» еще около 20. При этом следует учесть, что работают здесь всего 17 человек.

– Владеем всей линейкой лицензионного программного обеспечения для проектирования автомобильных дорог с различным покрытием, в том числе зимников, - отмечает Максим Сорокин. - Занимаемся изысканиями для проведения газификации, разрабатываем проекты планировки и межеваний, согласовываем их, проводим общественные слушания, ведем сбор исходных данных. География нашей работы сегодня охватывает четыре региона – Архангельскую область и Ненецкий автономный округ, республики Карелия и Коми.

В рамках выполнения задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» востребованность проектировщиков возросла, но и возросли требования к их работе. Впрочем, в ООО «Арктиктранспроект» дорожат репутацией, добрым именем. Здесь никогда не отворачиваются от проблем, которые возникают при реализации проектов. Но, как правило, их не возникает. Просто сделали и забыли – так в «Арктиктранспроекте» не бывает. Несколько раз перепроверяют, корректируют, согласовывают, предлагают и настаивают, чтобы получить оптимальный результат.

Так, при ремонте дороги в карельском поселке Кестеньга учитывали даже куда открываются ворота в примыкающих к проезжей части дворах, чтобы реализация проекта не привела к затруднениям выезда для жителей. А жители будущего 85-го квартала в Северодвинске, думается, должны знать, кого благодарить за предложение по проектированию четырехполосной уличной дороги вместо предусмотренной изначально техническим заданием «двухполоски»…

Нынешний год стал знаковым для ООО «Арктиктранспроект». В октябре подписан первый договор на проведение инженерных изысканий по федеральной дороге. Компания выполняет инженерно-геологические изыскания на автодороге А-215 «Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок». Здесь активно разрабатываются проекты капитальных ремонтов и реконструкции участков.

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«Будущее нашей организации вижу в создании коллектива профессионалов, работающего на основе современных высокопроизводительных технологий (от инженерных изысканий и грунтовой лаборатории до проектирования). Мы ориентируемся на долгосрочное партнерство, высокую репутацию, преемственность поколений. Считаю, что это в конечном итоге и позволит нам успешно работать и развиваться».

Максим Сорокин, генеральный директор ООО «Арктиктранспроект».

ЦИТАТА:

«Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в Карелии есть уникальная возможность сделать так, чтобы автодороги стояли как можно больше. Для этого нужны масштабные изыскания, изучение геологии, и технически грамотные проекты ремонтов».

Дмитрий Федоров, главный инженер КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия».

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