В Мурманске зажгли необычную елку из полицейских машин

Фото: скрин видео УГИБДД по Мурманской области

Сотрудники УГИБДД по Мурманской области решили необычным способом поднять новогоднее настроение жителям Мурманска - они аккуратно выстроили из полицейских машин елочку.

Символ года зажгли ребята из отрядов юных инспекторов движения мурманских образовательных учреждений.

Как рассказала "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, новогоднее "дерево" засверкало яркими огнями при помощи проблесковых маячков. Водителям, сидевшие в автомобилях, подали сигнал и елочка загорелась.

- Это была наша идея, захотелось сделать что-то интересное к Новому году, это был первый подобный опыт. На построение машин ушло достаточно времени - порядка полутора часов. Фигуру делали на нижней площадке возле памятника "Алеша", где разрешено парковаться, - отметила госавтоинспектор.

Затем автомобильная елочка разъехалась. В одну из машин ДПС сели полицейские в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, они поехали на центральные улицы города поздравлять мурманчан и гостей Заполярья с наступающим 2022 годом.

- Сотрудники ГИБДД желали всем участникам дорожного движения безопасных дорог, благополучия и здоровья, дарили подарки, в том числе световозвращающие элементы, и хорошее настроение. Пешеходам и водителям полицейские напоминали о правилах дорожного движения, - поделились в пресс-службе ведомства.

Несмотря на снег и ветер, мероприятие прошло в теплой, праздничной атмосфере. Северяне с удовольствием общались с новогодними героями, фотографировались и обещали никогда не нарушать правила дорожного движения.

Подобные акции сотрудники ГИБДД планируют проводить и впредь.

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