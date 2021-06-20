Ушел помогать рыбаку и пропал без следа: рядом с Териберкой неделю ищут 45-летнего мужчину

Николай Никольский пропал в ночь с 13 на 14 июня.

Исчезновение Николая Никольского – одно из самых странных за последнее время в Мурманской области.

45-летний мужчина на длинных праздничных выходных в честь Дня России вместе с сыном и другом отравились на рыбалку на реку Териберка, все вместе они остановились в избушке. В ночь с 13 на 14 июня к ним пришел мужчина, который сказал, что попал в трудную ситуацию – у его лодки на нижних порогах сломался мотор, и ему нужна помощь, Николай вызвался помочь.

- Коля ушел с ним. Ночью возвращался [в избушку. - Ред.], сказал другу, что сам справится. В 6 утра друг и сын проснулись - Коли нет. Ждали, думали, что пережидает дождь где-то в укрытии или в машине, если буксировал чужую лодку. Позже друг нашел на сопке точку работы сотового оператора и вызвал спасателей. Лодку с водометом нашли у берега выше первых порогов - все целое, сухое, вещи на месте, - пишет в паблике "ДТП ЧП Мурманск" Наталья Куликова.

Сразу после той злополучной ночи сына и друга с реки вывели спасатели.

Вот уже неделя, как родные Николая не знают, где он находится и что с ним. Также до сих пор не установлено, кто тот мужчина, который попросил о помощи. Он или тоже пропал вместе с Николаем, или по какой-то причине никому не рассказывает о событиях той ночи. Координаторы поисков сообщают приметы того мужчины: 40-50 лет, высокий (рост примерно 190 сантиметров), плотного телосложения, был одет в серые штаны (возможно, вейдерсы), куртку серого цвета с синими плечами и капюшоном. У мужчины была серая лодка с черным мотором.

Что сейчас можно сделать, чтобы помочь в поисках Николая Никольского. Во-первых, просят откликнуться или мужчину, которому он помогал, или родственников мужчин, которые ушли на рыбалку в район Териберки и не вернулись. Во-вторых, нужны опытные рыбаки, которые проходили пороги реки Териберки, и могут на лодках выйти на поиск. Также нужны эхолоты, квадрокоптеры, лодки с водометами, - все это поможет в поисках.

Координатор поисков – Владимир 8-921-153-23-49.

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