ЕР реализовала программу в сфере образования и здравоохранения

Партия «Единая Россия» последовательно занимается решением проблемы, связанной с обновлением парка школьных автобусов.

За пять лет “Единой России” удалось выполнить предвыборную программу 2016 года в сферах образования и здравоохранения. Реализованные проекты позволили партии вовремя отреагировать на запросы населения, вызванные пандемией.

Как сообщает nashgorod.ru, основой программы в области здравоохранения стал стратегический президентский курс. Реализуемая программа “Земский доктор” повышает доступность и качество медицины, осуществляется ремонт больницы, открываются новые ФАПы, а также меняется законодательство, касающееся лекарственного обеспечения.

Депутат Госдумы, член общественного совета проекта “Единой России” “Здоровое будущее” Александр Петров рассказал о том, что партия улучшила ситуацию с лекарственным обеспечением в отдаленных населенных пунктах тем, что лоббировала закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Кроме того, при поддержке партии стал проще ввоз незарегистрированных зарубежных лекарств, необходимых для тяжелобольных людей.

В пандемию многие граждане работали удаленно. По инициативе “Единой России” стало возможным получать консультации врачей в онлайн-режиме, а также оформлять электронный больничный. Кроме того, ЕР выделила 18 млрд руб. на строительство инфекционных стационаров.

Другим важным направлением работы стала сфера образования. Партия стала инициатором акции “Помоги учиться дома”. Более 500 000 учителей по всей России получили компьютеры и планшеты.

Кроме того, “Единая Россия” поддерживает строительство новых школ. За пять лет было возведено 370 учебных заведений, которые могут принять 270 000 школьников. Также партия инициирует обновление парка школьных автобусов. При поддержке ЕР был принят закон о горячем питании младшеклассников, благодаря чему обеды получают 7,3 миллиона детей.

В партии отметили, что школам необходимы квалифицированные сотрудники. По инициативе ЕР российским вузам вручают гранты на создание и развитие технопарков, а также создаются дополнительные бюджетные места. Это дает возможность бесплатно обучить 45 000 студентов.

Как сообщает сайт “Единой России”, ранее председатель партии Дмитрий Медведев отчитался о результатах пятилетней работы и подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года доказала свою актуальность.

“Партия «Единая Россия» последовательно занимается решением проблемы, связанной с обновлением парка школьных автобусов. По предложению «Единой России» была запущена необходимая программа. В итоге с 2016 года только в Мурманскую область поставлено 63 автобуса. Для обеспечения соответствия регионального парка школьных автобусов существующим требованиям до 2024 года необходимо закупить еще 29 машин. В текущем году планируется поступление девяти автобусов. Они будут распределены среди пяти муниципальных образований. Это ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, Кировск, Ковдор и Кольский район. Новые автобусы получат также Центр комплексного обслуживания учреждений образования и детский оздоровительный лагерь «Гандвиг». Закупка школьных автобусов для регионов на системной основе позволит учесть рост потребности субъектов в подобном транспорте и повысит безопасность перевозки детей”, - сказала региональный координатор партпроекта «Новая школа», министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

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