В «Единой России» предоставили отчет по итогам работы в Госдуме VII созыва

Пандемия повлекла переход сотрудников компаний на удаленку. Фото: Пресс-служба ЕР

В «Единой России» предоставили отчет об итогах работы в Госдуме действующего созыва. За минувшую пятилетку партия решала проблемы бедности населения, ввела систему социальных гарантий, а также занималась вопросами улучшения трудового законодательства страны.

В период пандемии коронавируса представители партии тесно сотрудничали с Правительством РФ для поддержки населения, регионов и предпринимателей. На выплаты гражданам и компаниям, которые больше остальных пострадали из-за введенных ограничений, пустили 4,5 млрд рублей, пишет Nashgorod.

Следует отметить, что меры поддержки самозанятых и льготы по налогам для предприятий малого бизнеса сохранятся и после отмены всех пандемийных ограничений. Создание системы «народного бюджетирования», когда средства выделяются для реализации местных инициатив, дали стимул к развитию бюджетной системы в российских регионах.

Пандемия повлекла переход сотрудников компаний на удаленку. По инициативе «Единой России» в стране приняли закон о дистанционной работе - документ защищает права шести миллионов жителей страны, работающих из дома.

Помимо этого, особое внимание ЕР уделила мерам поддержке семей с детьми.

«До 640 тысяч вырос размер маткапитала, и назначаются выплаты теперь сразу после рождения первого ребенка. Принято решение по поводу организации качественного горячего питания для младшеклассников по всей территории России», — отметил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Кроме этого, он подчеркнул важность системы социального контракта, которая не только оказывает поддержку оказавшимся в беде людям, но выводит их из трудных ситуаций.

Как пояснил Исаев, в РФ неплохо себя проявил закон о самозанятых. К настоящему времени данный статус получили больше 2,3 млн человек.

«У нас получилось аккумулировать средства, создать достаточно эффективный механизм для работы, который сейчас позволяет государству решать еще более крупные задачи, направленные на улучшение качества жизни граждан и повышение конкурентоспособности страны», — рассказал он.

Как сообщает сайт ER.ru, новый думский созыв продолжит исполнять поручения главы государства Владимира Путина. Депутаты будут работать над вопросами выравнивания возможностей бюджетов регионов, благоустройства городских территорий и бороться с бедностью, а также продолжат реализовывать программу «Комплексное развитие сельских территорий».

“Благодаря федеральным мерам поддержки и оперативным антикризисным мерам по поддержке бизнеса, которые приняты в Мурманской области, удалось не допустить провала в секторе малого и среднего предпринимательства. Помимо 16 федеральных мер, на уровне региона внедрено еще 20 мер поддержки, в том числе 16 региональных и 4 муниципальные. На три года мы снизили налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, приняли решения по снижению других налоговых ставок, введению отсрочки по арендной плате за пользование государственным имуществом, установили приоритетность размещения государственных и муниципальных заказов у региональных предпринимателей.

В соответствии с принятым законом Мурманской области с 1 апреля нынешнего года расширен перечень видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Данная мера позволила осуществить бесшовный переход налогоплательщикам региона, ранее применявшим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход”, - сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Мурманской областной думе Владимир Мищенко.

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