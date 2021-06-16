Жителя Мончегорска оштрафовали за то, что ехал без маски в лифте

Один из мончегорцев пошел в магазин, а уже в нем обнаружил, что забыл маску дома. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Масочный режим в Мурманской области был введен больше года назад – 12 мая 2020 года. И за это время северяне успели забыть, что без средства индивидуальной защиты нельзя ходить в магазин или ездить даже в такси. О том, что ковидными правилами стали пренебрегать, говорил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Это, к слову, одна из причин ужесточения коронавирусных ограничений.

А зря северяне не носят маски или опускают их на подбородок. Заглядываем на сайт Мончегорского городского суда. 28 мая здесь рассмотрели 14 дел по статье 20.6.1 ч.2 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Один из мончегорцев пошел в магазин, а уже в нем обнаружил, что забыл маску дома. Эта забывчивость обошлась ему в 7500 рублей штрафа. А вот попавшая в точно такую же ситуацию северянка получила только предупреждение. А все потому, что мужчина ранее уже ходил без маски.

Еще один житель металлургов пришел без средства индивидуальной защиты прямо в отдел полиции. И тоже получил предупреждение, так как ранее за похожее не привлекался. Нарушителей масочного режима в магазинах наказали много – за день работы суда общая сумма штрафов оказалась под 50 тысяч рублей. Но один случай выделяет из списка однотипных дел. Одного мужчину наказали за то, что ехал в лифте жилого дома без маски – это заметили во время рейда.

- Ранее он привлекался к административной ответственности за данное правонарушение, что является обстоятельством, отягчающим административную ответственность. Поэтому гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 500 рублей, - сообщили в пресс-службе Мончегорского районного суда.

Напомним: глава региона призвал администрации муниципальных образований активнее следить за тем, как северяне соблюдают ковидные ограничения.

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