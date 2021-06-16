ЕР отчиталась о введенных мерах поддержки для ИП и самозанятых

раждане с ограниченными возможностями здоровья, по идее ЕР, теперь могут получать реабилитационные техсредства вне зависимости от места проживания. Фото: Пресс-служба ЕР

В «Единой России» обнародовали отчет о реализации мер поддержки некоторых категорий граждан и исполнении предвыборной программы партии 2016 года. Подчеркивается, что за пять лет ЕР смогла нарастить объемы помощи.

В основе программы-2016 - реализация государством всех обязательств в социальной сфере и адресная помощь населению, пишет Nashgorod.

За данный период партии удалось обеспечить внедрение системы по защите средств людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Благодаря этому граждане смогут получать помощь, если лишатся средств к существованию.

Помимо этого, депутаты партии сумели добиться введения льгот и денежных выплат самым незащищенным категориям населения - лицам пенсионного возраста, людям с ограниченными возможностями здоровья и малоимущим.

В частности, пенсионеры теперь освобождены от обязанности уплаты налога на одну квартиру, гараж, дом, комнату или дачный участок до шести соток. Пенсионные выплаты в связи с инвалидностью и другие социальные пособия теперь будут назначать упрощенно - без необходимости подавать заявления.

Граждане с ограниченными возможностями здоровья, по идее ЕР, теперь могут получать реабилитационные техсредства вне зависимости от места проживания.

«В текущем году заработает механизм электронного сертификата, благодаря ему доступно будет не только оперативно получать деньги на покупку средств реабилитации, но и усилить конкуренцию среди поставщиков ТСР», — рассказал депутат Госдумы Михаил Терентьев.

Помимо этого, со следующего года в России вводится презумпция согласия, если дело касается перерасчета пенсии в сторону повышения. В истории права страны такое происходит в первый раз.

Особое внимание депутаты «Единой России» уделили защите граждан от противозаконных действий коллекторов. При допущении нарушений на них будут возлагать штрафные санкции на сумму до полумиллиона рублей.

«По выдвинутым партией инициативам приняли закон, в соответствии с которым не подлежат списанию за долги некоторые соцвыплаты, в том числе алименты и маткапитал», - уточнил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, должники теперь смогут сохранять на счетах средства в размере не менее прожиточного минимума.

В настоящее время «Единая Россия» работает над улучшением законодательства об усилении ответственности за неуплату алиментов. В РФ каждая пятая мать-одиночка не получает средства при наличии решения суда. Средняя сумма долга на каждый такой случай равна примерно 140 тысячам рублей.

Как сообщает сайт ER.ru, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что предвыборной программе 2016 года получилось пройти проверку на прочность, и в течение всех этих лет она была актуальной.

“В преддверии празднования 75-й годовщины Победы по поручению губернатора Мурманской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Андрея Чибиса принят региональный закон «О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области». Он вступил в силу с 1 января 2020 года. Указанным гражданам вручается соответствующий нагрудный знак.

Вопрос об установлении на территории Мурманской области статуса для лиц, рожденных в период Великой Отечественной войны, и предоставлении им мер социальной поддержки поднимался в течение нескольких лет. Основной аргумент – отсутствие данного статуса на федеральном уровне. Таким образом, год назад восстановлена справедливость в отношении детей войны, которых на территории региона проживает свыше 27 тысяч.

Детям Великой Отечественной войны также гарантированы меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в размере 1500 рублей. На 2021 год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 64,84 млн рублей”, - сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Мурманской областной думе Владимир Мищенко.

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