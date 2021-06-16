"Бюджет вылетает в трубу": Монахи самой северной обители Европы две недели живут без электричества и воды из-за аварии

В июне 8 монахов и 12 работников вынуждено оказались в сложных условиях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь в поселке Луостари – самая северная европейская православная обитель. Расположенный недалеко от границы с Норвегией и в окружении воинских частей он стал одной из духовных и туристических жемчужин кольской земли.

В июне 8 монахов и 12 работников вынуждено оказались в сложных условиях. 3 июня из-за сильного скачка напряжения случилось повреждение силового кабеля, подводящего электричество к обители, поэтому здесь пропало и электричество, и вода. С момента аварии прошло две недели, но починить кабель оказалось делом не быстрым.

К этому монахи уже привыкли. Как рассказал наместник Свято-Троицкого Трифонов Печенгского монастыря игумен Давид, электричество пропадает в обители третий год подряд, в прошлом году на устранение последствий ушло полтора месяца.

- По словам специалистов ремонтной бригады, военные изначально неправильно подключили обитель к своим сетям, не учтя разницу напряжения в гражданских и военных сетях. Наученные горьким опытом монахи приобрели на этот случай небольшой дизель генератор, и он помог обеспечить хотя бы работу морозильников с продуктами. Но использовать его постоянно просто невозможно – за час работы генератор сжигает 10 литров дизеля, при стоимости 56 рублей за литр этот час работы обходится в 560 рублей. При таком раскладе бюджет монастыря буквально вылетает в трубу, - сообщили в пресс-службе Мурманской епархии.

Сейчас специалисты ждут, когда будет снято напряжение с магистральной ЛЭП, только тогда можно будет произвести подключение.

- Самое печальное что, когда случается эта беда, никто не хочет за нее отвечать. Мои обращения в разные инстанции были безуспешными. На этот раз через 4 дня сидения без света пришлось обратиться к губернатору через соцсети. И только после этого началось движение. Центр управления регионом сообщил, что «Колэнерго» согласилось взяться за решение проблемы. Надеемся, решена она будет окончательно, - отметил игумен Давид.

Без благ цивилизации жить сложно, но монахи все же привыкли к аскетизму.

- Они совершенно не унывают, дух Трифона там присутствует. В монастыре собралась братия, которая соответствует высокому имени, которое носит монастырь. Они не очень обращают внимание на все обстоятельства, ведь у них есть приоритет – молитва. Монахи всегда искали больших неудобств в жизни, уходили жить в дремучие леса, пещеры, пустыни, лапландские пустыни - в таких 20 лет жили Феодорит Кольский и Трифон Печенгский. Утеснение плоти и смирение побуждают делать молитву горячей. Не зря есть изречение «сытое брюхо к молитве глухо». Все проблемы будут преодолены, Господь не оставит своих верных чад и пошлет все необходимое, - рассказал «КП-Мурманск» митрополит Митрополит.

Пока точная дата, когда же в монастырь вернется электричество, не известно.

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