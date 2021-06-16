У экипажа траулера "Кокшайск" из Мурманска в Норвегии нашли коронавирус

Траулер М-0100 "Кокшайск" принадлежит СПК РФ "Чапома" и не первый раз становится героем новостной хроники. Фото: Morten Dahl / www.metalsupply.no

Траулер "Кокшайск" прибыл в норвежский Тромсё после рыбалки с коронавирусом на борту. Об этом стало известно 13 июня. 19 из 34 членов экипажа прошли тестирование после швартовки в порту города. У кого-то тесты показали положительные результаты. Администрация Тромсё отметила, что встретилась с полным понимаем ситуации со стороны рыбаков.

Никто из рыбаков с жителями города не контактировал. Экипаж изолировали раздельно: часть поместили в отделение для лечения ишемической болезни сердца, на базе которого развернуто ковидное отделение. Остальные на борту либо помещены на карантин в карантинных отелях, либо помещены на карантин на борту рыболовного судна, сообщает Metalsupply.no.

- Все рыбаки из Мурманска, сейчас чувствуют себя нормально, осложнений ни у кого нет. Карантин проходит по тем же нормам, что и в России, после него экипаж продолжит работу и вернется домой после окончания рейса, - сообщил редакции "КП-Мурманск" председатель кооператива "Чапома" Владимир Волов.

Траулер М-0100 "Кокшайск" принадлежит СПК РФ "Чапома" и не первый раз становится героем новостной хроники. В прошлом году в июне он сел на мель в районе Тромсё. Причиной оказалось сильное отливное течение. В техническом отделении судна образовалась течь, которую удалось ликвидировать только по истечении времени. Судно смогли снять с мели только двумя буксирами. В отношении капитана была проведена проверка, экспертиза показала, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

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