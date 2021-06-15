В "Единой России" рассказали о введенных за пять лет мерах социальной поддержки

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев подвел итоги пятилетней работы партии в отчете за этот период. Фото: Пресс-служба ЕР

“Единая Россия” в течение пяти лет совершенствовала социальное законодательство, чтобы система мер помощи семьям с детьми работала эффективно.

Как сообщает nashgorod.ru, одним из ключевых нововведений стало расширение программы материнского капитала. Его начали индексировать, также размер был увеличен на 200 000 рублей. Процесс получения выплаты стал проще, сумма выплачивается в том числе и на первого ребенка. Кроме того, средства можно потратить на строительство частного дома.

Координатор партийного проекта “Крепкая семья” Ольга Окунева рассказала, что многодетные семьи могут получить также выплату в 450 000 рублей, деньги могут быть использованы в том числе на погашение ипотеки, включая ипотеку на льготных условиях. Уже почти 70 000 семей воспользовались предложением по улучшению жилищных условий.

По инициативе ЕР были введены выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, последние вступят в действие с 1 июля. Беременные женщины, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, могут получать пособие по 6 350 рублей каждый месяц, если встали на учет на ранних сроках. Кроме того, женщины смогут получать допобразование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации.

Ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей выросло в два раза. Теперь оно составляет 6 750 рублей. Увеличена помощь и тем, кто потерял работу во время декретного отпуска: ранее пособие составляло 6 тысяч рублей, теперь - 13 504 рубля.

При поддержке ЕР заработала программа кешбэка на детский отдых: в соответствии с ней возможно вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь. Как сообщает сайт “Единой России”, многодетные родители сами могут выбрать время поездки.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев подвел итоги пятилетней работы партии в отчете за этот период. Предвыборная кампания 2016 года, по его словам, прошла проверку на прочность, подтвердила свою актуальность и сейчас полностью выполнена.

“На сегодняшний день в Мурманской области выстроен комплекс мер поддержки семей с детьми: он насчитывает 20 видов выплат. Из них 13 предоставляются за счет регионального бюджета. Общие расходы на 2021 год составляют 6,65 млрд рублей, в том числе 3,35 - из областного бюджета. Главная цель такой поддержки — обеспечить демографический подъем и дать семьям уверенность в завтрашнем дне.

По инициативе секретаря регионального отделения партии, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на заседании областной думы приняты два важных законопроекта. Один из них уже вступил в силу. С 1 июня женщины, имеющие временную регистрацию на территории региона, получат ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. Это особенно актуально для приезжающих на Север семей военнослужащих. Дополнительно действие этой региональной меры поддержки продлено до 31 декабря 2026 года. Другой закон, связанный с предоставлением регионального материнского капитала после рождения третьего и последующих детей по всем направлениям, вступит в силу с 1 января 2022 года”, - сказала региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», участник предварительного голосования «Единой России» Светлана Виденеева.

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