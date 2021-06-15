Большие дела начинаются с малых: Северяне открыли новый сезон экомарафона «Норникеля» «ПонесЛось!-2021»

Волонтеры из Никеля, Мончегорска и Заполярного провели открытие марафона за командной игрой и теплым общением. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«Вы те, кто меняет жизнь и делает будущее», - такую фразу услышали на открытии шестого корпоративного экомарафона «Норникеля» «ПонесЛось!-2021» его участники из Заполярья. Старт новому сезону дали символично 12 июня - в День России. И в символичном месте - Лапландском заповеднике.

Почти 500 северян - работников Кольской ГМК - объединились в этом году в команды, чтобы не просто придумать, как улучшить жизнь земляков, но и воплотить свои идеи в жизнь.

- В этом году мы побили рекорд: 57 команд по Мончегорску и Печенгскому району - это 470 волонтеров. Я вижу много новых лиц, и это меня бесконечно радует. Впереди у них много разных этапов, из которых состоит марафон, например, челленджи. Но самое главное - придумать, проработать и воплотить проект при финансовой поддержке компании. В этом году марафон продлится с июня по сентябрь, - рассказывает Ольга Горчакова, куратор регионального корпоративного волонтерского движения «Комбинат добра».

Ольга Горчакова. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Полет фантазии участников не ограничивают, главное, чтобы их задумка принесла пользу северянам. Спорт, благоустройство территорий, экология - что тебе ближе, то и выбирай. Также нет рамок и по масштабу: будешь ты заботиться о сохранении популяции лосося или обустроишь место отдыха для пожилых людей во дворе.

За ярким примером волонтерского проекта далеко журналистам ходить не пришлось. Даже можно сказать, что он был буквально под ногами. В самом Лапландском заповеднике обустроены экотропы. Казалось бы, простое дело – «кинуть» на землю доски. Но за этим стоит кропотливая работа: как проложить маршрут между деревьями и кустарниками без их вырубки, чтобы он не петлял, не проходил по редким растениям, не мешал бегу ручейков? Благодаря волонтерам на охраняемой территории уже есть более десятка «деревянных» километров, по которым можно пройти гостям, любуясь красотой кольской земли, и не навредить ей (в заповеднике нельзя ходить по траве и земле). В этом году работа будет продолжена в июле и августе.

Каждый участник экомарафона «ПонесЛось!» вряд ли сможет сосчитать часы, которые потратил на волонтерство, да и надо ли? Ведь они делают это не потому, что начальство велело, - просто есть силы, желание и много доброты.

В этом году побит рекорд по участникам "ПонесЛось!": почти 500 человек в Заполярье. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Открытие марафона началось с того, что все города присутствия «Норникеля» вышли на прямую связь в эфир и познакомились друг с другом. Также их приветствовал заслуженный тренер России Леонид Слуцкий.

- Если вы спросите меня как тренера, чего от меня хотят футболисты, то я отвечу - личного роста. Призывать всех к командному духу не очень действенно - надо для каждого находить мотивацию. Уверен, что в корпоративных вещах все то же самое. Надо показывать и волонтерам, почему именно его участие в команде важно и почему без коллектива он не может развиваться. А лидерам надо показывать, что они заботятся о каждом в его команде лично, - поделился советами Леонид Слуцкий.

Экомарафон «ПонесЛось!» уникален тем, что здесь любой новичок может быстро освоиться. Даже если на старте у тебя нет идеи проекта и единомышленников, то они могут появиться в процессе. Также можно присоединиться к уже существующим командам. Так, Алена Цветкова, ведущий специалист департамента промышленной безопасности Кольской ГМК, создала свою команду «Белкин дом», в которой 12 человек, а ее муж – команду «ёЖкин коД», в которой столько же участников. Они не только не конкурируют, но и помогают друг другу, а также ставят на ноги менее опытные команды.

- Я активно занимаюсь волонтерством с 2018 года… каждый день. Мы из обычных волонтерских проектов доросли до больших - сейчас в рамках программы «Мир новых возможностей» заканчиваем строительство дома волонтеров в Мончегорске. В прошлом году с ребятами построили Мыс мечты - обустроили берег озера Лумболка. В этом году будем продолжать работу. Почему становятся волонтерами? Есть желание что-то сделать лучше, а кто-то побывал в трудной ситуации, в которой ему помогли, и теперь хочет помогать сам, - говорит Алена Цветкова.

комарафон «ПонесЛось!» уникален тем, что здесь любой новичок может быстро освоиться. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Лаборант контрольно-аналитического центра КГМК из Заполярного Юлия Быстрова пришла в волонтерство через творчество: знакомые попросили нарисовать логотип для их команды, потом придумать лозунг, а затем…

- Мне сказали, что меня записали на марафон, с фразой: «Тебе понравится». И мне понравилось! – смеется Юлия. – Через год я создала свою команду, на нас смотрят, вдохновляются и к нам присоединяются. Мы уже сделали на месте старой заброшенной площадки Больничный скверик с лавочками, клумбами и скандинавским лабиринтом. Также сделали проект «Моя собака - горожанин» о культуре поведения хозяев и их питомцев. У меня у самой самоед, и я решила, что это будет актуально.

Юлия Быстрова. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Кстати, в команде у Юлии был даже трехлетний ребенок, которому очень нравилось «работать» со взрослыми. Это, к слову, о том, что для волонтера нет ограничений по возрасту - было бы желание.

Участников марафона в день открытия приветствовал певец Митя Фомин, который сказал очень важную вещь:

- За вами – будущее. Видеть вашу энергию – это так вдохновляет. Волонтерам присуща скромность, но все же надо о вас больше рассказывать, ведь тогда в ваши ряды вступит больше людей.

КОНКРЕТНО

К экомарафону «ПонесЛось!» в 2021 году из Мурманской области присоединились Заполярный, Никель, Мончегорск.

Средний возраст волонтеров 35-40 лет.

Всего участников – 470.

Всего по стране под эгидой марафона собралось 130 команд, или более тысячи человек.

СКАЗАНО

Ольга Горчакова, куратор регионального корпоративного волонтерского движения «Комбинат добра»:

- Мы не раз задавали вопрос волонтерам: «Почему вы приходите?» Ответы были разные, но основной – это желание людей внести вклад в развитие города, в глобальную экологическую систему планеты. Мы точно знаем, что большие дела начинаются с маленьких.

ЦИТАТА

Алексей Субботин, директор департамента информационных технологий «Норильского никеля»:

- Это важный старт и новый марафон. Почему новый? Потому что он начинается в новой эпохе и реальности, когда в нашу жизнь вошло слово «фиджитал», но мы надеемся, что «ПонесЛось!» по большей части пройдет вживую. И ваши команды, которые объединяет огонь сердец, изменят города, в которых живете вы и ваши дети. Сейчас много говорят об экологии, а она начинается с каждого из нас.

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