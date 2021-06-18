Жители Мурманска не могут спасти украшение своего дома от вандалов

Вера Тараскевич с любовью украшает клумбы у дома. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Среди серых многоэтажек Мурманска и часто хмурого неба каждый зеленый оазис - радость для глаз. Внимательные северяне уже заметили, что в городе начали украшать цветами клумбы. А у некоторых домов уже вовсю цветут газоны и палисадники, заботливо высаженные кем-нибудь из местных жителей.

У дома №1 на улице Морская есть такой уголок лета, о нем не первый год заботится Вера Тараскевич. 270 квадратных метров красоты! Получается у нее отлично, в прошлом году она даже занесла первое место в конкурсе администрации города на лучшее оформление клумбы у дома. Даже подсолнухи цветут! Но есть одна маленькая, на первый взгляд, и большая при рассмотрении проблема.

Клумбы страдают из-за разных факторов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Нам бы заборчик небольшой, чтобы люди не ходили по цветам, и собаки не бегали. Вытаптывают! - пожаловались «КП-Мурманск» супруги Тараскевич.

Мало того, что вытаптывают, даже розовые кусты кто-то очень хитрый и нечестный на руку выкопал, видимо, для своей дачи. А зимой во время уборки снега клумбы часто страдают от тяжелой техники, водители которой воспринимают их как большой сугроб. Летом цветы отгородили камнями: и выглядит симпатично, и хоть какая-то защита. Но один из камней, на котором был нарисован кот, стащили: подросток, не побоявшись камер, украл украшение. Его обломок потом нашли неподалеку в кустах Долины Уюта.

«Боже, какой пустяк» поется в известной песне, но про забор так сказать нельзя. Вера с мужем и за свой счет бы поставили, да по закону не имеют права - не их ведь земля.

- Я обращалась в управляющую компанию, там ответили, что надо провести собрание жильцов, чтобы все были согласны. А также найти источник финансирования, кто заплатит. Когда УК считала стоимость ограждения, то получилось 270 тысяч рублей. Сумма нам кажется завышенной, - говорит Вера Тараскевич.

В апреле она дозвонилась на виртуальный прием главе администрации Евгению Никора и озвучила свою проблему.

- Он мне пообещал помочь, но с тех пор прошло столько времени, а со мной никто не связался. А ведь если город не поможет, то кто? - задается вопросом наша собеседница.

Одного из "каменных котов" уже украли. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В управляющей компании «МУЖСК» на наш вопрос, что же делает семье, которая так старается порадовать всех вокруг, ответили просто: «Пусть пишут заявление, рассмотрим».

Но уже рассматривали, и дело с мертвой точки не сдвинулось.

- Много у нас говорят о комфортной городской среде, а такой вопрос, как маленький заборчик, не можем решить, - продолжают супруги. - Нам нужна помощь со списками жильцов - у нас в доме многие снимают квартиры, с ними собрание не провести. Кто бы рассказал, как все правильно сделать?

Одну клумбу огородили - помогли владельцы магазина. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

При этом помощь от власти Вера Тараскевич видит. Например, депутат Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев помогал закупить землю для клумб.

Кстати, одна из клумб получила простой, но симпатичный забор - его оплатил магазин, напротив которого она разбита. Хочется думать, что и остальные участки с цветами скоро получат защиту.