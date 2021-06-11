День России 12 июня 2021 года в Мурманске: программа, события

Кульминацией концерта станет выступление группы Folk-show «Колесо» из Санкт-Петербурга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впереди у россиян - три праздничных выходных. Погода обещает быть к северянам милостивым, что очень важно, учитывая, что запланировано много интересных событий. Рассказываем, как пройдет День России 12 июня 2021 года в Мурманске.

Основные мероприятия пройдут на площади Пять Углов. В 9 утра начнется выставка техники и вооружения УФСИН и «АО Электротранспорт» города Мурманска, в 10.00 откроется детский городок у «Меридиана», в 12.00 -праздничная ярмарка, в 13.00 состоится торжественное принятие присяги сотрудниками УФСИН на улице Ленинградской.

В это же время - с 13.00 - на площади будут работать шатер «Караоке», футбольная площадка поддержки сборной России перед чемпионатом Европы «Мы за наших», площадка исторического фехтования; «Кот ученый» – познавательная площадка от библиотек, спортивная площадка «Родной двор. Родной город», выставка-ярмарка «Рябиновый край».

В 15.00 для северян начнется концерт, в его программе массовое исполнение гимна Российской Федерации, праздничный флешмоб от молодежи города, выступление лучших творческих коллективов города Мурманска, показательные выступления сотрудников УФСИН: кинологов и роты почетного караула с карабинами.

Кульминацией концерта станет выступление группы Folk-show «Колесо» из Санкт-Петербурга.

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